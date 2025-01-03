Хто отримає компенсацію за працевлаштування молоді (умови) — Finance.ua

Хто отримає компенсацію за працевлаштування молоді (умови)
Роботодавець, який працевлаштує молодь за направленням служби зайнятості, має право на компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати.
Про це пише Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.
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Отримати таку компенсацію може роботодавець, який працевлаштував безробітних:
— віком до 25 років, які мають страховий стаж не більше 12 місяців;
— віком до 35 років — на перше робоче місце.
У яких випадках роботодавцеві не здійснюється компенсація витрат за працевлаштування зареєстрованих безробітних? У випадках коли роботодавець має:
- заборгованість із сплати єдиного внеску;
- заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
- заборгованість з виплати заробітної плати;
- заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом понад шість місяців.
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До роботодавця застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, або суб’єкт господарювання перебуває на стадії ліквідації. Хто може звернутися за отриманням компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних? За отриманням компенсації може звернутись роботодавець (юридична особа та фізична особа — підприємець).
Як здійснюється виплата компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних?
Компенсація виплачується кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування. Як можна подати документи для отримання компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних? Документи для отримання компенсації можна подати у один із зазначених способів:
- особисто до центру зайнятості;
- за допомогою технічних засобів електронних комунікацій;
- через електронний кабінет роботодавця на веб-сайті Державної служби зайнятості, з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
Яка тривалість виплати компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних?
Загальна тривалість виплати — від 6 до 12 місяців протягом двох років.
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