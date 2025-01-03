Хто отримає компенсацію за працевлаштування молоді (умови) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто отримає компенсацію за працевлаштування молоді (умови)

Казна та Політика
13
Хто отримає компенсацію за працевлаштування молоді (умови)
Хто отримає компенсацію за працевлаштування молоді (умови)
Роботодавець, який працевлаштує молодь за направленням служби зайнятості, має право на компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати.
Про це пише Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.
Читайте також
Отримати таку компенсацію може роботодавець, який працевлаштував безробітних:
— віком до 25 років, які мають страховий стаж не більше 12 місяців;
— віком до 35 років — на перше робоче місце.
У яких випадках роботодавцеві не здійснюється компенсація витрат за працевлаштування зареєстрованих безробітних? У випадках коли роботодавець має:
  • заборгованість із сплати єдиного внеску;
  • заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
  • заборгованість з виплати заробітної плати;
  • заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом понад шість місяців.
Читайте також
До роботодавця застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, або суб’єкт господарювання перебуває на стадії ліквідації. Хто може звернутися за отриманням компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних? За отриманням компенсації може звернутись роботодавець (юридична особа та фізична особа — підприємець).
Як здійснюється виплата компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних?
Компенсація виплачується кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування. Як можна подати документи для отримання компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних? Документи для отримання компенсації можна подати у один із зазначених способів:
Яка тривалість виплати компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних?
Загальна тривалість виплати — від 6 до 12 місяців протягом двох років.
З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.