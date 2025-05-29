Хто може вийти на пенсію вже з 45 років (пояснення Пенсійного фонду) — Finance.ua

Хто може вийти на пенсію вже з 45 років (пояснення Пенсійного фонду) Вчора 19:44 — Особисті фінанси

Хто може вийти на пенсію вже з 45 років (пояснення Пенсійного фонду)

Є певні категорії осіб, які мають право вийти на пенсію в 45 рокі, а не після досягнення 60 років.

Кому це можливо

Це професії, які передбачають важкі або небезпечні умови праці, що призводять до передчасної втрати професійної працездатності.

Цим громадянам призначається пенсія за вислугу років, що дозволяє їм оформити виплати раніше загального пенсійного віку.

військові, які служили щонайменше 25 років у Збройних силах, Нацгвардії, прикордонній службі або інших силових структурах;

викладачі із 25-річним стажем у школах і вищих навчальних закладах, правоохоронців (включаючи співробітників поліції, СБУ, ДБР);

рятувальники ДСНС;

особи, які працювали в авіації або брали участь у льотно-випробувальних операціях (для чоловіків необхідний стаж становить 25 років, для жінок — 20);

шахтарі, металурги, медики з 25-річним стажем;

професійні спортсмени, які входили до складу національних команд протягом шести або більше років;

працівники підприємств із шкідливими умовами — хімічної, металургійної, атомної промисловості та інших галузей за умови наявності потрібного страхового стажу.

Раніше ми писали , що пенсії людей, які не виїхали з ТОТ Луганської і Донецької областей, і понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатись на їхніх рахунках у Пенсійному фонді.

до 32 млн осіб до 2050 року. Нагадаємо, згідно з дослідженням Київської школи економіки, демографічна ситуація в Україні може ускладнитися, якщо не запровадити дієві політичні заходи. Аналітики попереджають, населення може скоротитися

Паралельно відбуватиметься значне старіння нації: вже у 2070 році кількість людей віком 60+ (11,1 млн) перевищить число працездатного населення (18−59 років) — 10,9 млн.

За даними KSE, одним із ключових факторів, що впливатиме на демографічну ситуацію та ринок праці, є інтеграція ветеранів.

Після завершення бойових дій частка ветеранів та їхніх сімей, які потребуватимуть особливої уваги, зросте до 15% населення, або 4−5 млн осіб.

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