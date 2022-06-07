Хто має платити податки за кордоном — Finance.ua

Хто має платити податки за кордоном

Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Хто має платити податки за кордоном

Через повномасштабну війну росії проти України мільйони людей були змушені покинути країну. Однак, зобов’язання податкового резидента часто лишаються чинними навіть за кордоном.

Хто має платити податки за кордоном

Причиною набуття статусу податкового резидента є тривале перебування в іноземній країні. Це означає, що ви маєте платити податки у країні вашого перебування. При чому джерело походження доходів не має значення.

Адвокат Костянтин Соляр зауважує, що будь-яка держава, навіть найбільш привітна та дружня, може захотіти оподаткувати ваш дохід чи майно, якщо ви:

продовжуєте працювати як найманий працівник;

виконуєте якусь роботу як незалежний підрядник;

є власником бізнесу чи нерухомості;

є інвестором у фінансові інструменти;

айтішник, який є учасником корпоративного сток/опціон плану;

вирішили продати вашу нерухомість в Україні, щоб мати кошти на проживання.

Тривалість перебування та податки

За словами адвоката, найчастіше тривалим перебуванням вважається строк у 183 дні.

«Дуже багато країн застосовують цей тест: якщо ви перебуваєте в країні більш як 183 днів, ви стаєте її податковим резидентом. Однак деякі країни застосовують складніші тести, які враховують не тільки кількість днів перебування», — зазначає експерт.

В окремих країнах таким терміном (коли особа набуває статус податкового резидента) вважається 90 днів у разі, якщо:

особа має сім’ю у країні перебування;

діти особи пішли до місцевої школи та ін.

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До прикладу, у Великобританії що більше зв’язків особа має з країною (житло, сім’я, робота тощо), то менше днів потрібно для отримання резидентства. Інші країни можуть презюмувати отримання особою статусу податкового резидента, базуючись виключно на факті реєстрації місця проживання у відповідній країні.

«Реєстрація проживання у місцевому муніципалітеті може бути однією з ознак визнання особи податковим резидентом у Італії», — повідомив фахівець.

Подвійне податкове резидентство

За словами адвоката, Україна неохоче «відпускає» своїх податкових резидентів.

«В Україні недостатньо просто перебувати за межами країни понад 183 дні, щоб втратити податкове резидентство. Коли ви залишали Україну, ви навряд чи оформлювали виїзд на постійне місце проживання за кордон, а отже формально надалі проживаєте та, як наслідок, вважаєтесь резидентом в Україні», — каже Соляр.

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Крім того, реєстрація громадян як фізичних осіб — підприємців в Україні є самостійною безумовною ознакою податкової резидентності в Україні. При цьому це не є перешкодою щодо перебування у статусі резидента в іншій країні (за вище згаданими ознаками).

Тобто виникає факт статусу «подвійного податкового резидента», що тягне за собою ризик подвійного законного оподаткування доходу особи з боку обох країн (України та країни перебування). У такому випадку доведеться сплачувати найбільші податки.

"У такому разі на допомогу можуть прийти угоди про уникнення подвійного оподаткування. Вони зазвичай врегульовують питання, коли між країнами виникає конкуренція за вас як за резидента (а точніше, конкуренція за частину ваших доходів у вигляді податків).

Україна має такі угоди з багатьма країнами, у тому числі з усіма країнами ЄС. Однак варто пам’ятати, що угоди з різними країнами можуть відрізнятися. Окрім того, угоди застосовують досить суб’єктивні критерії, які можуть по-різному тлумачитись в різних країнах — багато залежить від практики застосування угод. Застосування угоди — це завжди індивідуальний випадок, який залежить від конкретних обставин і того, наскільки розвиненою є юрисдикція", — зазначчає адвокат.

Підстави для оподаткування доходу

Крім набуття резидентства, підставами для оподаткування доходу особи також можуть бути наступні випадки:

робота у якості найманого працівника з отриманням зарплати;

надання послуг як незалежний підрядник чи консультант або підприємець (зокрема, як ФОП) і продовження отримання дохід від замовників;

робота на посаді директора компанії;

робота у шоубізнесі, спорті або сфері розваг.

Слід зазначити, що кожна окрема країна має свої «податкові правила». На це треба зважати, перебуваючи за кордоном.

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