Чи треба платити податки під час війни — Finance.ua

Чи треба платити податки під час війни

Вчора 09:00 — Казна та Політика

У ніч на 15 березня Президент України Володимир Зеленський анонсував податкову реформу, щоб забезпечити функціонування бізнесу в умовах війни там, де немає бойових дій.

Наразі замість ПДВ і податку на прибуток бізнес повинен сплачувати 2% від обороту.

Для ФОП I та II групи, застосовується добровільна сплата Єдиного податку. «Якщо можете — сплачуйте, не можете — нема питань», — сказав тоді Президент.

Ставка Єдиного податку для ФОП I групи з 1 січня 2022 року становить до 10% прожиткового мінімуму на місяць. Це 248,1 грн — прожитковий мінімум для працездатних осіб зараз встановлений на рівні 2481 грн.

Ставка Єдиного податку для ФОП II групи на місяць — 20% від мінімальної зарплати. Ще в грудні 2021-го мінімалку підвищили до 6500 грн, отже ФОПам II групи потрібно щомісяця сплачувати 1300 грн.

З 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану, ФОПи на єдиному податку мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе.

Якщо фізособа-підприємець не сплачуватиме ЄСВ, то період відсутності платежів не зараховуватиметься йому до страхового стажу.

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