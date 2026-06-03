Гривня подешевшала до долара на 0,7%: НБУ зменшив інтервенції Сьогодні 10:33 — Валюта

Національний банк України (НБУ) у червні зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $0,40 млрд, або на 11,2% - до $3,19 млрд, тоді як офіційний курс гривні знизився до долара на 0,7%, або майже на 31 коп. із 17 коп. за квітень.

Водночас за останній тиждень Нацбанк збільшив на $62,4 млн, або на 8,5% продаж доларів на міжбанківському ринку проти попереднього тижня — до $796,0 млн.

Згідно з даними центробанку, порівняно із травнем минулого року чисті інтервенції НБУ у травні цього року були більшими на 9,0%, або на $262,2 млн.

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Загалом за п’ять місяців цього року Нацбанк продав валюти на $18,26 млрд без жодної її покупки, що на 25,3%, або $3,65 млрд більше, аніж за п’ять перших місяців минулого року.

На ринку валютообмінних операцій населення минулого тижня сальдо було від’ємним всі дні: від $2 млн за суботу-понеділок до $8−10 млн у вівторок-четвер.

Загалом за 28 днів травня українці купили валюти на еквівалент $223,8 млн більше, аніж продали, тоді як за весь квітень від’ємне сальдо склало $349,0 млн після стрибка до більш ніж $1 млрд у березні.

в перший місяць літа року Раніше Finance.ua писав , щоперший місяць літа року курс долара в Україні торгуватиметься в діапазоні 44−44,5 грн, тому базовий прогноз мало чим відрізнятиметься від травневого.

За оцінкою керівниці аналітичного департаменту Центру економічних досліджень і прогнозування «Фінансовий пульс» Діляри Мустафаєвої, валютний ринок залишатиметься повністю контрольованим.

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