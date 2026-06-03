0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гривня подешевшала до долара на 0,7%: НБУ зменшив інтервенції

Валюта
67
Національний банк України (НБУ) у червні зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $0,40 млрд, або на 11,2% - до $3,19 млрд, тоді як офіційний курс гривні знизився до долара на 0,7%, або майже на 31 коп. із 17 коп. за квітень.
Про це свідчить статистика на сайті регулятора.
Водночас за останній тиждень Нацбанк збільшив на $62,4 млн, або на 8,5% продаж доларів на міжбанківському ринку проти попереднього тижня — до $796,0 млн.
Згідно з даними центробанку, порівняно із травнем минулого року чисті інтервенції НБУ у травні цього року були більшими на 9,0%, або на $262,2 млн.
Читайте також
Загалом за п’ять місяців цього року Нацбанк продав валюти на $18,26 млрд без жодної її покупки, що на 25,3%, або $3,65 млрд більше, аніж за п’ять перших місяців минулого року.
На ринку валютообмінних операцій населення минулого тижня сальдо було від’ємним всі дні: від $2 млн за суботу-понеділок до $8−10 млн у вівторок-четвер.
Читайте також
Загалом за 28 днів травня українці купили валюти на еквівалент $223,8 млн більше, аніж продали, тоді як за весь квітень від’ємне сальдо склало $349,0 млн після стрибка до більш ніж $1 млрд у березні.
Раніше Finance.ua писав, що в перший місяць літа року курс долара в Україні торгуватиметься в діапазоні 44−44,5 грн, тому базовий прогноз мало чим відрізнятиметься від травневого.
За оцінкою керівниці аналітичного департаменту Центру економічних досліджень і прогнозування «Фінансовий пульс» Діляри Мустафаєвої, валютний ринок залишатиметься повністю контрольованим.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ДоларНБУКурс гривні
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems