Гривневе кредитування бізнесу зросло на 9,4 млрд грн у вересні — Finance.ua

Гривневе кредитування бізнесу зросло на 9,4 млрд грн у вересні Сьогодні 18:30 — Кредит&Депозит

Гривневе кредитування бізнесу зросло на 9,4 млрд грн у вересні

За оперативними даними НБУ, у вересні гривневі кредити, надані корпоративному сектору, зросли на 9,4 млрд грн. (+1,9%) до 509,6 млрд грн.

Про це повідомляє голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Збільшення фіксується четвертий місяць поспіль, протягом яких кредитування бізнесу в нацвалюті збільшилось на 16,2 млрд грн. (+3,3%).

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«За збереження існуючих темпів є підстави розраховувати, що корпоративне кредитування збільшиться й за підсумками всього року (наразі за підсумками 9 місяців воно скоротилось на 2%)», — вважає Гетманцев.

На фоні сповільнення інфляції й зниження облікової ставки НБУ, ставки за гривневими кредитами бізнесу (без овердрафту) скоротились до 18,6%, що є найнижчим рівнем з липня минулого року. Це додатково підживлює кредитування.

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Основним каналом видачі нових корпоративних кредитів залишається державна програма «5−7-9», за якою з початку війни видано кредитів бізнесу на 150,9 млрд грн, у тому числі 74,7 млрд грн у поточному році (станом на 9 жовтня 2023 року). Наразі на цю програму припадає 25% поточного гривневого кредитного портфелю бізнесу.

«Отже, тренд на пожвавлення кредитування продовжується. Це є важливою ознакою відновлення інвестиційного попиту, і загалом економічної діяльності», — додав посадовець.

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