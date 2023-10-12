Гривневе кредитування бізнесу зросло на 9,4 млрд грн у вересні — Finance.ua
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Гривневе кредитування бізнесу зросло на 9,4 млрд грн у вересні

Кредит&Депозит
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Гривневе кредитування бізнесу зросло на 9,4 млрд грн у вересні
Гривневе кредитування бізнесу зросло на 9,4 млрд грн у вересні
За оперативними даними НБУ, у вересні гривневі кредити, надані корпоративному сектору, зросли на 9,4 млрд грн. (+1,9%) до 509,6 млрд грн.
Про це повідомляє голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Збільшення фіксується четвертий місяць поспіль, протягом яких кредитування бізнесу в нацвалюті збільшилось на 16,2 млрд грн. (+3,3%).
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«За збереження існуючих темпів є підстави розраховувати, що корпоративне кредитування збільшиться й за підсумками всього року (наразі за підсумками 9 місяців воно скоротилось на 2%)», — вважає Гетманцев.
На фоні сповільнення інфляції й зниження облікової ставки НБУ, ставки за гривневими кредитами бізнесу (без овердрафту) скоротились до 18,6%, що є найнижчим рівнем з липня минулого року. Це додатково підживлює кредитування.
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Основним каналом видачі нових корпоративних кредитів залишається державна програма «5−7-9», за якою з початку війни видано кредитів бізнесу на 150,9 млрд грн, у тому числі 74,7 млрд грн у поточному році (станом на 9 жовтня 2023 року). Наразі на цю програму припадає 25% поточного гривневого кредитного портфелю бізнесу.
«Отже, тренд на пожвавлення кредитування продовжується. Це є важливою ознакою відновлення інвестиційного попиту, і загалом економічної діяльності», — додав посадовець.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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