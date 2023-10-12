Світовий банк прогнозує довше збереження високих відсоткових ставок за кредитами — Finance.ua
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Світовий банк прогнозує довше збереження високих відсоткових ставок за кредитами

Кредит&Депозит
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Світовий банк прогнозує довше збереження високих відсоткових ставок за кредитами
Світовий банк прогнозує довше збереження високих відсоткових ставок за кредитами
Відсоткові ставки за кредитами, ймовірно, залишатимуться вищими більш тривалий час, ніж очікувалося, що може ускладнити як ситуацію з інвестиціями, такі і динаміку економічного зростання в країнах з великою заборгованістю.
Таку оцінку висловив у середу під час пресконференції в Марракеші президент Групи Світового банку Аджай Банга.
«Я дійсно вважаю, що відсоткові ставки залишатимуться вищими довший час», — зауважив керівник міжнародної фінансової інституції.
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Він підкреслив, що це може створити додаткові складнощі «як для інвестицій, так і для людей, які за багато років звикли до середовища з нижчими відсотковими ставками».
Крім того, Банга звернув увагу на геополітичні виклики, зокрема, війни та збройні конфлікти. За його словами, це надзвичайно ускладнює завдання для центробанків країн, які потерпають від цих потрясінь та намагаються пом’якшити наслідки для національних економік.
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За матеріалами:
Укрінформ
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