Як зниження облікової ставки вплине на депозити українців — Finance.ua

Як зниження облікової ставки вплине на депозити українців Вчора 16:14 — Кредит&Депозит

Як зниження облікової ставки вплине на депозити українців

Починаючи з 18 вересня, частка залишків строкових депозитів фізичних осіб, які враховуються при розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати, становитиме 35%.

Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників та нарощувати портфелі строкових депозитів.

Що це означає?

Банки будуть поставлені в умови найжорсткішої конкуренції. З одного боку, їм треба буде знижувати відсоткові ставки за депозитами, щоб отримати прибуток, а не збиток. Причому робити це доведеться майже миттєво.

Звісно, банки вже давно не знижують відсоткові ставки за раніше укладеними договорами (перший, хто зважиться це зробити, розгубить половину своїх клієнтів. — Ред.), проте практично миттєво змінюють наявну депозитну лінійку для нових договорів. І ті клієнти, які не встигли укласти договори за старими ставками, будуть змушені задовольнятися зниженими.

А ось банкам доведеться змагатися з іншими банками, які можуть піти на зниження власного прибутку з метою утримання та нарощування клієнтської бази.

Це своєю чергою означає, що банки будуть змушені поступитися частиною своєї маржі (різниці між процентним доходом за депосертифікатами НБУ та процентними ставками за депозитами населення. — Ред.), щоб зберегти клієнтську базу.

Можливо, ми побачимо, як банки вирівнюють відсоткові ставки під конкурентів, щоб не виділятися. Говорити про картельну змову не варто: це необхідна умова, щоб утриматися на ринку й утримати клієнтську базу. Адже українці в умовах зниження відсоткових ставок вкрай ретельно стежитимуть за тим, що відбувається на ринку, так само, як і банки, оперативно «голосувати ногами», обираючи ті банки, де ставки ще не сильно впали.

В умовах, коли держава в особі Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) обіцяє повернути всю суму у гривні, надійність банку вже не відіграє суттєвої ролі у питанні вибору, кому довірити гроші.

З валютними депозитами буде трохи складніше, адже повернення буде не за ринковим курсом, а за курсом НБУ на день введення тимчасової адміністрації. Але валютні депозити банкам зовсім нецікаві, тож і за ними ставки знижуватимуть.

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