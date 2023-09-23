Як зниження облікової ставки вплине на депозити українців — Finance.ua

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Як зниження облікової ставки вплине на депозити українців

Кредит&Депозит
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Як зниження облікової ставки вплине на депозити українців
Як зниження облікової ставки вплине на депозити українців
Починаючи з 18 вересня, частка залишків строкових депозитів фізичних осіб, які враховуються при розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати, становитиме 35%.
Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників та нарощувати портфелі строкових депозитів.

Що це означає?

Банки будуть поставлені в умови найжорсткішої конкуренції. З одного боку, їм треба буде знижувати відсоткові ставки за депозитами, щоб отримати прибуток, а не збиток. Причому робити це доведеться майже миттєво.
Звісно, банки вже давно не знижують відсоткові ставки за раніше укладеними договорами (перший, хто зважиться це зробити, розгубить половину своїх клієнтів. — Ред.), проте практично миттєво змінюють наявну депозитну лінійку для нових договорів. І ті клієнти, які не встигли укласти договори за старими ставками, будуть змушені задовольнятися зниженими.
А ось банкам доведеться змагатися з іншими банками, які можуть піти на зниження власного прибутку з метою утримання та нарощування клієнтської бази.
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Це своєю чергою означає, що банки будуть змушені поступитися частиною своєї маржі (різниці між процентним доходом за депосертифікатами НБУ та процентними ставками за депозитами населення. — Ред.), щоб зберегти клієнтську базу.
Можливо, ми побачимо, як банки вирівнюють відсоткові ставки під конкурентів, щоб не виділятися. Говорити про картельну змову не варто: це необхідна умова, щоб утриматися на ринку й утримати клієнтську базу. Адже українці в умовах зниження відсоткових ставок вкрай ретельно стежитимуть за тим, що відбувається на ринку, так само, як і банки, оперативно «голосувати ногами», обираючи ті банки, де ставки ще не сильно впали.
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В умовах, коли держава в особі Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) обіцяє повернути всю суму у гривні, надійність банку вже не відіграє суттєвої ролі у питанні вибору, кому довірити гроші.
З валютними депозитами буде трохи складніше, адже повернення буде не за ринковим курсом, а за курсом НБУ на день введення тимчасової адміністрації. Але валютні депозити банкам зовсім нецікаві, тож і за ними ставки знижуватимуть.
Читайте більше в нашій статті:

Зниження облікової ставки: як це вплине на депозити

За матеріалами:
Finance.ua
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