Гроші замість «Пакунка малюка»: чи вплине це на призначення субсидії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гроші замість «Пакунка малюка»: чи вплине це на призначення субсидії

Особисті фінанси
105
Гроші замість «Пакунка малюка»: чи вплине це на призначення субсидії
Гроші замість «Пакунка малюка»: чи вплине це на призначення субсидії
Кожна українська родина при народженні дитини має право отримати «Пакунок малюка» або ж забрати гроші — 7 689 грн.
У Пенсійному фонді України розповідають, чи вплинуть ці кошти на призначення субсидії.
Читайте також
Як зазначають фахівці, якщо ви обрали грошову компенсацію замість «Пакунку малюка», ця сума не враховуватиметься до сукупного доходу домогосподарства.

У 2026 році вміст «Пакунка малюка» переглянуть

Нагадаємо, востаннє вміст пакунка був оновлений у 2023-му: з’явився теплий одяг, збільшено розмір ковдри, додано практичні пелюшки.
За офіційною інформацією Міністерства соціальної політики, вміст «Пакунка малюка» переглядається не рідше ніж один раз на чотири роки.
Читайте також
У 2025 році в Україні розширили можливості для отримання грошової компенсації за програмою «Пакунок малюка».
Якщо раніше ці кошти можна було оформити виключно через спеціальні рахунки у ПриватБанку, то тепер батьки можуть обирати інші банки, які беруть участь у цій ініціативі.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems