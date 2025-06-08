Гроші замість «Пакунка малюка»: чи вплине це на призначення субсидії — Finance.ua

Гроші замість «Пакунка малюка»: чи вплине це на призначення субсидії
Кожна українська родина при народженні дитини має право отримати «Пакунок малюка» або ж забрати гроші — 7 689 грн.
У Пенсійному фонді України розповідають, чи вплинуть ці кошти на призначення субсидії.
Як зазначають фахівці, якщо ви обрали грошову компенсацію замість «Пакунку малюка», ця сума не враховуватиметься до сукупного доходу домогосподарства.
У 2026 році вміст «Пакунка малюка» переглянуть
Нагадаємо, востаннє вміст пакунка був оновлений у 2023-му: з’явився теплий одяг, збільшено розмір ковдри, додано практичні пелюшки.
За офіційною інформацією Міністерства соціальної політики, вміст «Пакунка малюка» переглядається не рідше ніж один раз на чотири роки.
У 2025 році в Україні розширили можливості для отримання грошової компенсації за програмою «Пакунок малюка».
Якщо раніше ці кошти можна було оформити виключно через спеціальні рахунки у ПриватБанку, то тепер батьки можуть обирати інші банки, які беруть участь у цій ініціативі.
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