Греція виділяє 1 мільярд євро на соцвиплати завдяки профіциту бюджету — Finance.ua

Греція виділяє 1 мільярд євро на соцвиплати завдяки профіциту бюджету Сьогодні 03:12 — Світ

Греція виділяє 1 мільярд євро на соцвиплати завдяки профіциту бюджету

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про виділення 1 мільярда євро на фінансову допомогу малозабезпеченим домогосподарствам та державну інвестиційну програму.

Про це повідомляє АР.

Греція увійшла до числа шести країн-членів ЄС, які завершили 2024 рік із профіцитом державного бюджету.

Профіцит Греції у розмірі 1,3% ВВП, порівняно із загальним дефіцитом у ЄС у 3,2%, став помітним поліпшенням фінансових показників для країни, яку уразила боргова криза після економічного спаду 2008−2009 років.

Куди спрямують кошти

Як пояснив Міцотакіс під час звернення до співгромадян у вівторок, 1 мільярд євро піде на допомогу вразливим групам населення.

Серед іншого, починаючи з цього року, орендарям житла буде повертатися вартість місячної орендної плати в листопаді, а літнім людям, інвалідам і людям без страхування буде виплачуватися 250 євро на рік.

Половина суми, 500 мільйонів євро, буде виплачуватися в межах програми державних інвестицій, щоб прискорити реалізацію державних інфраструктурних і соціальних проєктів, уточнив міністр фінансів Греції Кіріакос Пірракакіс.

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Європейська правда За матеріалами:

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