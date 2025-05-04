Греція виділяє 1 мільярд євро на соцвиплати завдяки профіциту бюджету — Finance.ua
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Греція виділяє 1 мільярд євро на соцвиплати завдяки профіциту бюджету

Світ
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Греція виділяє 1 мільярд євро на соцвиплати завдяки профіциту бюджету
Греція виділяє 1 мільярд євро на соцвиплати завдяки профіциту бюджету
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про виділення 1 мільярда євро на фінансову допомогу малозабезпеченим домогосподарствам та державну інвестиційну програму.
Про це повідомляє АР.
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Греція увійшла до числа шести країн-членів ЄС, які завершили 2024 рік із профіцитом державного бюджету.
Профіцит Греції у розмірі 1,3% ВВП, порівняно із загальним дефіцитом у ЄС у 3,2%, став помітним поліпшенням фінансових показників для країни, яку уразила боргова криза після економічного спаду 2008−2009 років.

Куди спрямують кошти

Як пояснив Міцотакіс під час звернення до співгромадян у вівторок, 1 мільярд євро піде на допомогу вразливим групам населення.
Серед іншого, починаючи з цього року, орендарям житла буде повертатися вартість місячної орендної плати в листопаді, а літнім людям, інвалідам і людям без страхування буде виплачуватися 250 євро на рік.
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Половина суми, 500 мільйонів євро, буде виплачуватися в межах програми державних інвестицій, щоб прискорити реалізацію державних інфраструктурних і соціальних проєктів, уточнив міністр фінансів Греції Кіріакос Пірракакіс.
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За матеріалами:
Європейська правда
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