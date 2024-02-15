Греція планує брати активну участь у повоєнному відновленні України, — глава МЗС — Finance.ua
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Греція планує брати активну участь у повоєнному відновленні України, — глава МЗС

Казна та Політика
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Греція має намір брати активну участь у зусиллях з повоєнної відбудови України і бажає зробити свій внесок.
Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгій Герапетрітіс на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Греції.
«Багато компаній та установ з накопиченим досвідом і порівняльними перевагами в галузі реконструкції та відновлення активно працюють у нашій країні. До таких секторів належать енергетична інфраструктура, судноплавство, цифровізація, будівництво, захист культурної спадщини, сільськогосподарський сектор, туризм і багато інших галузей», — заявив він.
За словами міністра, мобілізація грецького ділового співтовариства та державного сектору для участі у відновленні України також зробить істотний внесок у використання можливостей, що відкриваються, які дуже скоро з’являться завдяки руху значних коштів ЄС.
Герапетрітіс підкреслив, що з першого дня війни в Україні Греція зайняла чітку принципову позицію.
«Греція повністю підтримала Україну, вона твердо стояла на боці міжнародного права проти будь-якого неспровокованого нападу, проти будь-якого порушення суверенітету, проти будь-якої тенденції до ревізіонізму. Ми солідарні з країною, яка зазнала нападу, і будемо всіляко підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет», — заявив він.
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Міністр зазначив, що громадяни грецького походження століттями мирно жили на берегах Чорного моря, тому «ніхто не забуває про злочини в Маріуполі».
«Місті з грецькою назвою і зі значним населенням грецького походження, так само як ми не забуваємо про бої і втрати в Одесі. Російський військовий наступ на Україну — це не тільки загроза безпеці Європи. Він ставить під загрозу мир і стабільність у всьому світі, грубо порушуючи Статут ООН і встановлені норми міжнародного права», — заявив він.
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Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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