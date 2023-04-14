Гральний бізнес виходить "з тіні": обсяг легальних операцій зріс — Finance.ua

Гральний бізнес виходить "з тіні": обсяг легальних операцій зріс Вчора 21:21 — Казна та Політика

Гральний бізнес виходить "з тіні": обсяг легальних операцій зріс

В Україні у березні 2023 року обсяг легальних операцій грального ринку перевищив 10 млрд гривень. Це майже у 3,5 раза більше за показник у лютому.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев

Голова комітету наголосив, що зростання легалізації операцій є прямим наслідком роботи Тимчасової Слідчої Комісії з питань економічної безпеки щодо «відбілення» грального ринку.

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«Відповідно зросли і податкові платежі. Переважна більшість операторів вийшла в білу та почала сплачувати податки», — зауважив Гетманцев.

За його словами, банки припинили надавати сприяння в ухиленні від оподаткування. При цьому попит на ліцензії не скоротився, а збільшився, що є черговим підтвердженням справедливості чинної системи оподаткування галузі.

«Залишається лише трошки дочистити ринок від тих, хто ще досі не зрозумів наслідків ухилення від оподаткування, та стягнути недоплачені податки за 2022 рік», — додав голова Податкового комітету.

Скільки податків заплатив гральний бізнес

Раніше представник Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Ярослав Железняк заявляв, що державний бюджет недоотримує податки від українського грального бізнесу. У березні надійшло 423,5 млн гривень до казни.

«Податки з грального бізнесу за березень 2023 року. До Бюджету надійшло 423,5 млн гривень. Це все ще мало, але: 1) в два рази більше, ніж за весь 2021 рік; 2) 60% від всього, що надійшло за 2022 рік», — зазначав Железняк.

Так, у січні-березні поточного року зібрали на 200 млн гривень більше, ніж за минулі два роки, зауважив він. Такі результати скасування податкових пільг для грального бізнесу. Через пільги у 2022 році він перерахував лише 53,6 млн гривень податків.

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