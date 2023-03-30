«Чистка» грального бізнесу продовжиться: бюджет може отримати до 30 млрд гривень — Finance.ua

«Чистка» грального бізнесу продовжиться: бюджет може отримати до 30 млрд гривень Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

«Чистка» грального бізнесу продовжиться: бюджет може отримати до 30 млрд гривень

Гральний бізнес може платити 25-30 млрд гривень податків на рік. За 2022 рік суми будуть стягнуті, а надалі всі платитимуть за законом.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Гральний бізнес — гарний приклад. Ми вважаємо, що від грального бізнесу ми можемо мати плюс 25-30 млрд гривень. І це ми вважаємо за обсягом ринку 2022 року. А маємо лише 1,9 млрд гривень», — сказав він.

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За його словами, гральний бізнес повністю працював у «чорну».

«Я думаю, що у березні ми побачимо реальний обсяг ринку та реальні відрахування до бюджету», — додав депутат.

За його словами, чищення цього напряму триватиме. «Звичайно, ми їх усіх виведемо „у білу“. Я маю на увазі, що ми стягнемо за 2022 рік і змусимо їх платити за законом у майбутньому. Вже є компанії, які повністю перейшли „у білу“. Хто цього не зробить — припинить роботу», — розповів Гетманцев.

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

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