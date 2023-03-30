«Чистка» грального бізнесу продовжиться: бюджет може отримати до 30 млрд гривень — Finance.ua
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«Чистка» грального бізнесу продовжиться: бюджет може отримати до 30 млрд гривень

Казна та Політика
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«Чистка» грального бізнесу продовжиться: бюджет може отримати до 30 млрд гривень
«Чистка» грального бізнесу продовжиться: бюджет може отримати до 30 млрд гривень
Гральний бізнес може платити 25-30 млрд гривень податків на рік. За 2022 рік суми будуть стягнуті, а надалі всі платитимуть за законом.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
«Гральний бізнес — гарний приклад. Ми вважаємо, що від грального бізнесу ми можемо мати плюс 25-30 млрд гривень. І це ми вважаємо за обсягом ринку 2022 року. А маємо лише 1,9 млрд гривень», — сказав він.
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За його словами, гральний бізнес повністю працював у «чорну».
«Я думаю, що у березні ми побачимо реальний обсяг ринку та реальні відрахування до бюджету», — додав депутат.
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За його словами, чищення цього напряму триватиме. «Звичайно, ми їх усіх виведемо „у білу“. Я маю на увазі, що ми стягнемо за 2022 рік і змусимо їх платити за законом у майбутньому. Вже є компанії, які повністю перейшли „у білу“. Хто цього не зробить — припинить роботу», — розповів Гетманцев.
Нагадаємо, на початку лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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