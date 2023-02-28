Бюджет отримав від грального бізнесу майже 3 млрд гривень — Finance.ua

Бюджет отримав від грального бізнесу майже 3 млрд гривень Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

Гральний бізнес сплатив до державного бюджету понад 2,7 млрд в вигляді ліцензійних і податкових платежів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram

Так, згідно з висновками тимчасової слідчої комісії парламенту, бюджет отримав 1,5 млрд грн ліцензійних платежів.

Решта — податкові надходження. Зокрема в січні 2023 року бюджет отримав 269 млн грн. У 2022 році — 730 млн грн, у 2021 — 204 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що іноземні інвестори та міжнародні IT-компанії очікують скорішого прийняття парламентом законопроекту № 2713-д про оподаткування грального бізнесу.

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