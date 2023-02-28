Бюджет отримав від грального бізнесу майже 3 млрд гривень — Finance.ua
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Бюджет отримав від грального бізнесу майже 3 млрд гривень

Казна та Політика
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Гральний бізнес сплатив до державного бюджету понад 2,7 млрд в вигляді ліцензійних і податкових платежів.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Так, згідно з висновками тимчасової слідчої комісії парламенту, бюджет отримав 1,5 млрд грн ліцензійних платежів.
Решта — податкові надходження. Зокрема в січні 2023 року бюджет отримав 269 млн грн. У 2022 році — 730 млн грн, у 2021 — 204 млн грн.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що іноземні інвестори та міжнародні IT-компанії очікують скорішого прийняття парламентом законопроекту № 2713-д про оподаткування грального бізнесу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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