Держава недоотримує податки від грального бізнесу: яка сума надійшла в березні — Finance.ua

Держава недоотримує податки від грального бізнесу: яка сума надійшла в березні Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Держава недоотримує податки від грального бізнесу: яка сума надійшла в березні

Державний бюджет недоотримує податки від українського грального бізнесу. У березні надійшло 423,5 млн гривень до казни.

Про це пише портал Новини.live з посиланням на представника Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Ярослава Железняка.

Скільки сплатив гральний бізнес

«Податки з грального бізнесу за березень 2023 року. До бюджету надійшло 423,5 млн гривень. Це все ще мало, але: 1) в два рази більше, ніж за весь 2021 рік; 2) 60% від всього, що надійшло за 2022 рік», — написав Железняк.

У січні-березні поточного року вже зібрали на 200 млн гривень більше, ніж за минулі два роки, зауважив він. Такі результати скасування податкових пільг для грального бізнесу. Через пільги у 2022 році він перерахував лише 53,6 млн гривень податків.

Виведення грошей «у тінь»

У лютому поточного року представник Податкового комітету повідомляв, що гральному бізнесу під час війни вдалося вивести «у тінь» близько 10 млрд гривень обороту за місяць. Збирали парламентську тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань ухилення від сплати податків гральним бізнесом.

«Рівень зловживань справді шокуючий... Для розуміння — держава не бачила десь біля 10 млрд гривень в місяць обороту. Раніше оцінював, що ми втратили десь 8-10 млрд гривень податків на рік, думаю, зараз сума значно більша», — написав Железняк.

Також він повідомив про ліквідацію однієї зі схем в гральному бізнесі, що скоротило відтік валюти на 900 млн доларів за місяць.

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«Ефект від закриття цієї „схеми“ з гральним бізнесом: відтік валюти в місяць скоротився на 800-900 млн або 25-30 млн на день. Без перебільшення, курс гривні від цього зріс відносно долара», — писав нардеп.

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