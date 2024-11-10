Готель на Кіпрі пропонує безкоштовне проживання: які умови — Finance.ua
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Готель на Кіпрі пропонує безкоштовне проживання: які умови

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Готель на Кіпрі пропонує безкоштовне проживання: які умови
Готель на Кіпрі пропонує безкоштовне проживання: які умови, Фото: Booking.com
П’ятизірковий курорт City of Dreams на Кіпрі запропонував унікальну акцію для туристів: безкоштовне проживання за кожен похмурий день. Якщо під час відпочинку гостей застала негода, вони отримують право на безоплатне проживання у майбутньому.
Про це пише Euronews.
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Кіпр — одна з найбільш сонячних країн в Європі. Фактично сонячна погода там приблизно 340 днів на рік. Так що це здається безпрограшним варіантом для тих, хто хоче поїхати туди взимку.

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Але на випадок аномальної зими п’ятизірковий курорт City of Dreams пропонує гостям безплатне проживання у майбутньому за кожен день, коли не буде сонячної погоди.
Тобто гості матимуть право на одну безоплатну ніч за кожен похмурий день.
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«На Кіпрі майже кожен день світить сонце, але щоб заспокоїти наших гостей, ми запросимо їх повернутися (за наш рахунок), якщо вони не отримають сонця, поки будуть тут», — сказав Грант Джонсон, старший віцепрезидент і генеральний менеджер з нерухомості.
Безкоштовне проживання необхідно буде використати протягом 6 місяців з дати останньої поїздки.
За матеріалами:
Телеканал 24
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