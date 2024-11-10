Готель на Кіпрі пропонує безкоштовне проживання: які умови — Finance.ua

Готель на Кіпрі пропонує безкоштовне проживання: які умови Сьогодні 04:19 — Світ

Готель на Кіпрі пропонує безкоштовне проживання: які умови, Фото: Booking.com

П’ятизірковий курорт City of Dreams на Кіпрі запропонував унікальну акцію для туристів: безкоштовне проживання за кожен похмурий день. Якщо під час відпочинку гостей застала негода, вони отримують право на безоплатне проживання у майбутньому.

Про це пише Euronews

Кіпр — одна з найбільш сонячних країн в Європі. Фактично сонячна погода там приблизно 340 днів на рік. Так що це здається безпрограшним варіантом для тих, хто хоче поїхати туди взимку.

Але на випадок аномальної зими п’ятизірковий курорт City of Dreams пропонує гостям безплатне проживання у майбутньому за кожен день, коли не буде сонячної погоди.

Тобто гості матимуть право на одну безоплатну ніч за кожен похмурий день.

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«На Кіпрі майже кожен день світить сонце, але щоб заспокоїти наших гостей, ми запросимо їх повернутися (за наш рахунок), якщо вони не отримають сонця, поки будуть тут», — сказав Грант Джонсон, старший віцепрезидент і генеральний менеджер з нерухомості.

Безкоштовне проживання необхідно буде використати протягом 6 місяців з дати останньої поїздки.

Телеканал 24 За матеріалами:

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