Honda презентувала спортивну версію City Drival, яка вийде лімітованою серією (фото) — Finance.ua
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Honda презентувала спортивну версію City Drival, яка вийде лімітованою серією (фото)

Технології&Авто
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Honda презентувала спортивну версію City Drival, яка вийде лімітованою серією (фото)
Honda презентувала спортивну версію City Drival, яка вийде лімітованою серією (фото)
Бюджетна Honda City отримала спортивну модифікацію Drival. Заряджений хетчбек випустять лімітованою серією з 1000 автомобілів.
Подробиці недорогої спортивної моделі вартістю від $24 000 розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.
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Нову модель можна назвати наступницею Honda City Turbo, яку можна зустріти і в Україні. Її створили на базі версії Honda City RS і пропонують лише в п’ятидверному виконанні.
Honda презентувала спортивну версію City Drival, яка вийде лімітованою серією (фото)
Нова Honda City Drival вирізняється агресивнішим переднім бампером з повітрозабірником та обвісом. Ззаду впадають в очі загострений спойлер і дифузор, з якого виглядає хромована вихлопна труба.
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Також хетчбек отримав 16-дюймові легкосплавні диски, а хромований декор замінили чорним лакованим.
Honda презентувала спортивну версію City Drival, яка вийде лімітованою серією (фото)
У салоні оздоблення розбавляють червоні вставки. Комплектація Honda City Drival включає цифровий щиток приладів, 8-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру заднього виду, акустику з 8 динаміками і набір систем безпеки.
Хетчбек Honda City Drival пропонують лише в гібридному виконанні e: HEV з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 97 к. с. та 108-сильним електромотором. Середня витрата пального становить 3,6 л/100 км.

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За матеріалами:
Фокус
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