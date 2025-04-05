Honda презентувала спортивну версію City Drival, яка вийде лімітованою серією (фото) — Finance.ua

Honda презентувала спортивну версію City Drival, яка вийде лімітованою серією (фото) 05.04.2025, 02:23 — Технології&Авто

Honda презентувала спортивну версію City Drival, яка вийде лімітованою серією (фото)

Бюджетна Honda City отримала спортивну модифікацію Drival. Заряджений хетчбек випустять лімітованою серією з 1000 автомобілів.

Подробиці недорогої спортивної моделі вартістю від $24 000 розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

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Нову модель можна назвати наступницею Honda City Turbo, яку можна зустріти і в Україні. Її створили на базі версії Honda City RS і пропонують лише в п’ятидверному виконанні.

Нова Honda City Drival вирізняється агресивнішим переднім бампером з повітрозабірником та обвісом. Ззаду впадають в очі загострений спойлер і дифузор, з якого виглядає хромована вихлопна труба.

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Також хетчбек отримав 16-дюймові легкосплавні диски, а хромований декор замінили чорним лакованим.

У салоні оздоблення розбавляють червоні вставки. Комплектація Honda City Drival включає цифровий щиток приладів, 8-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру заднього виду, акустику з 8 динаміками і набір систем безпеки.

Хетчбек Honda City Drival пропонують лише в гібридному виконанні e: HEV з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 97 к. с. та 108-сильним електромотором. Середня витрата пального становить 3,6 л/100 км.

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