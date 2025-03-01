Honda представила оновлений Accord (фото) — Finance.ua

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Honda представила оновлений Accord (фото)

Технології&Авто
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Honda представила оновлений Accord (фото)
Honda представила оновлений Accord (фото)
У Китаї презентували Honda Accord 2025 модельного року. Сімейний седан D-класу пройшов модернізацію і невдовзі надійде в продаж у цій країні, а пізніше з’явиться і на інших ринках.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Седан Honda Accord показали в Гуанчжоу, адже саме там на китайському підприємстві GAC-Honda випускають модель. До речі, це один із наймасовіших автомобілів у історії.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Нова Honda Accord пізнається, передусім, за зміненою та збільшеною решіткою радіатора. Крім того, оновили фари седана та встановили агресивніший передній бампер.
У салоні Honda Accord 2025 з’явився збільшений 15-дюймовий тачскрін. До того ж, дещо змінили перемикачі на центральній панелі.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
На фото потрапила нова Honda Accord у бензиновій версії з 1,5-літровою 192-сильною турбочетвіркою.
Крім того, в Китаї презентували оновлений плагін-гібрид на 207 к. с. із 2,0-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Залишиться у лінійці і 184-сильний звичайний гібрид. Усі версії моделі оснащені безступінчастою КПП.
За матеріалами:
Фокус
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