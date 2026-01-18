0 800 307 555
Honda представила новий логотип (фото)

Honda представила новий логотип (фото)
Honda представила новий логотип (фото)
Honda офіційно підтвердила зміну логотипу для своїх автомобілів, зробивши ставку не на радикальні зміни, а на повернення до витоків. Японський бренд зберігає впізнавану літеру H, але суттєво оновлює її дизайн, підкреслюючи початок нової ери, пов’язаної з електрифікацією модельного ряду та трансформацією іміджу.
Про це повідомляє motor.es.

Який вигляд матиме нова емблема Honda

Новий логотип уже знайомий за прототипами серії Honda 0, які компанія показала раніше.
Саме ці концепти стали першими носіями оновленої айдентики, що має відобразити технологічний фокус бренду та його прагнення відійти від звичних рішень, які Honda використовувала десятиліттями.
Головна зміна полягає у спрощенні емблеми. Літера H втратила обрамлення у вигляді кільця та отримала іншу графіку, яка помітно відрізняється від версії, знайомої з початку 1980-х років.
При цьому новий знак відсилає до оригінального логотипу 1963 року, використаного на перших автомобілях Honda.
Подібний підхід вже застосовували й інші автовиробники, зокрема Citroën та Renault, повертаючись до власної спадщини.
За інформацією компанії, оновлений логотип з’явиться на серійних електромобілях нового покоління, починаючи з моделей 2027 року.
Його також отримають гібридні автомобілі, серед яких Civic, HR-V та Jazz, а також Prelude, який позиціонують як купе-альтернативу Civic.
Очікується, що емблема стане частиною світлового підпису автомобілів або буде інтегрована поруч зі світлодіодними елементами.
Використання нового знака не обмежиться лише дорожніми моделями. Літера H з’явиться в дилерських центрах, комунікаціях бренду та автоспорті.
Зокрема, її застосують у програмі Формули-1, де Honda постачає силові установки для команди Aston Martin Aramco F1 Team, а також у серіях Super GT, Super Formula та IndyCar.
Першими серійними моделями з оновленим логотипом мають стати автомобілі, створені на базі концептів Honda 0 Saloon та 0 SUV, вперше показаних на виставці CES у Лас-Вегасі.
У компанії називають це «другим становленням» бренду, що символізує перехід від епохи двигунів внутрішнього згоряння до повноцінної електричної мобільності.
За матеріалами:
MMR
Авто
