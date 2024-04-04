Голова НКРЕКП допускає зміни до чинного до 1 травня ПСО з е/е для населення — Finance.ua
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Голова НКРЕКП допускає зміни до чинного до 1 травня ПСО з е/е для населення

Енергетика
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Голова НКРЕКП допускає зміни до чинного до 1 травня ПСО з е/е для населення
Голова НКРЕКП допускає зміни до чинного до 1 травня ПСО з е/е для населення
Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк допускає зміни в питанні забезпечення населення електроенергією (ПСО), для якого до 1 травня поточного року різницю в тарифах та ринковій ціні покривають НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго».
«Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті… Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше», — сказав він журналістам у кулуарах заходу з приводу підписання угоди про співпрацю між Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку і НКРЕКП у Києві.
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Водночас Тарасюк зазначив, що ситуація у всіх енергокомпаній дуже складна, передусім унаслідок російської агресії.
«Усій енергосистемі складно. Я не знаю жодної компанії, якій зараз не складно», — наголосив глава енергорегулятора.
Нагадаємо, після пошкоджень ДніпроГЕС масованим ударом рф по енергосистемі 22 березня, голова оператора ГЕС «Укргідроенерго» Ігор Сирота зазначив, що виконання компанією ПСО щодо населення під загрозою, оскільки вона втратила через удар близько 1000 МВт потужності.
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Згідно з чинною схемою ПСО, «Енергоатом» і «Укргідроенерго» компенсують постачальникам е/е різницю між тарифом для населення в 2,64 грн/кВт-год і ринковою ціною ресурсу з коштів від своєї діяльності на ринку.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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