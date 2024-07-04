Голова НБУ підтвердив плани ввести ліміти для переказів з картки на картку — Finance.ua

Голова НБУ підтвердив плани ввести ліміти для переказів з картки на картку Сьогодні 19:00 — Фінтех і Картки

Голова НБУ підтвердив плани ввести ліміти для переказів з картки на картку

Національний банк України введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами.

Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

«Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення», — сказав Пишний.

За його словами, представники НБУ «зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо».

«Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми», — повідомив голова НБУ

Довідка Finance.ua:

раніше стало відомо, що Національний банк планує обмежити обсяг переказів з однієї картки сумою в 100 тисяч гривень та кількістю у 30 на місяць. Але банки можуть підіймати цей ліміт;

за словами голови НБУ, будуть обмежуватися виключно вихідні операції, а «все, що працюватиме на зарахування на картки обмеженню не підлягає».

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