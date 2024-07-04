Голова НБУ підтвердив плани ввести ліміти для переказів з картки на картку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Голова НБУ підтвердив плани ввести ліміти для переказів з картки на картку

Фінтех і Картки
146
Голова НБУ підтвердив плани ввести ліміти для переказів з картки на картку
Голова НБУ підтвердив плани ввести ліміти для переказів з картки на картку
Національний банк України введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами.
Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.
«Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення», — сказав Пишний.

Читайте також: Обмеження банківських переказів від НБУ: як це вплине на економіку

За його словами, представники НБУ «зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо».
«Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми», — повідомив голова НБУ

Довідка Finance.ua:

  • раніше стало відомо, що Національний банк планує обмежити обсяг переказів з однієї картки сумою в 100 тисяч гривень та кількістю у 30 на місяць. Але банки можуть підіймати цей ліміт;
  • за словами голови НБУ, будуть обмежуватися виключно вихідні операції, а «все, що працюватиме на зарахування на картки обмеженню не підлягає».
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.