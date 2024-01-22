Голова Нацполіції назвав найпоширеніші схеми шахрайства в Україні — Finance.ua

Голова Нацполіції назвав найпоширеніші схеми шахрайства в Україні
Найбільш поширеною схемою шахрайства в Україні є продаж неіснуючих речей в інтернеті. Але рівень шахрайства знижується.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.
Як зазначив Вигівський, поліція займається профілактикою, постійно говорить про шахрайські схеми, таким чином люди розуміють, що відбувається, і вже менше реагують на шахраїв. Поліція ліквідувала більше 60 груп шахраїв, які «працюють» з місць позбавлення волі.
«Найбільша сфера шахрайства зараз — це продаж неіснуючих речей в інтернеті, це десь 60%. Дзвінки „з банку“ — 10%», — повідомив Вигівський.
За його словами, зараз відслідковується тенденцію на зниження шахрайства.
«Якщо у червні 2023 року у нас було десь 600−650 звернень за добу щодо шахрайства, то в грудні їх було уже десь 400», — сказав він.
Поліція не бачить особливого збільшення шахрайств в сфері волонтерства.
«З початку був сплеск, зараз ні. Схеми прості - наприклад, рідні військових отримують виплати, а шахраї намагаються ці кошти у них видурити. У нас є певний ріст шахрайства. Однак і розкрито таких злочинів також більше», — розповів Вигівський.
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