Сина Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в Одесі — Finance.ua

Сина Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в Одесі Сьогодні 11:22 — Кримінал

Сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в Одесі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«При спробі перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою», — йдеться у повідомленні.

Гринкевич виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути кордон та виїхати за межі країни. В розшук його оголосили 18 січня. 19 січня суд надав дозвіл на його затримання.

Зараз йому обирають запобіжний захід.

Довідка Finance.ua:

раніше працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Бюро викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Деталі.

Офіс генпрокурора подав клопотання про арешт Ігоря Гринкевича з альтернативою застави у 500 млн грн.



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