Голова МВФ Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступний термін — Finance.ua

Голова МВФ Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступний термін Сьогодні 15:45 — Світ

Голова МВФ Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступний термін

Чинна директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступні пʼять років.

Про це йдеться у заяві виконавчої ради МВФ.

Термін висування кандидатур на посаду очільника МВФ завершився 3 квітня. Було висунуто єдиного кандидата — нинішнього керівника МВФ Крісталіну Георгієву, йдеться у заяві.

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Виконавча рада зазначила, що намагатиметься якнайшвидше завершити процес висування кандидата — максимум до кінця квітня 2024 року, наголошується в заяві МВФ.

Директор-розпорядник МВФ призначається виконавчою радою на пʼятирічний термін. Крісталіна Георгієва, якій у серпні виповниться 71 рік, обійняла цей пост у жовтні 2019 року.

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Хоча термін повноважень Георгієвої закінчиться лише через пів року, деякі люди, знайомі з цим питанням, вважають, що рішення бажано ухвалити до весняних засідань МВФ і Світового банку, які відбудуться 15−20 квітня, щоб питання лідерства не затьмарило і без того насичений порядок денний, писало Reuters з посиланням на джерела.

Болгарська економістка Георгієва — друга жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається.

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