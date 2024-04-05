Голова МВФ Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступний термін — Finance.ua
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Голова МВФ Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступний термін

Світ
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Голова МВФ Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступний термін
Голова МВФ Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступний термін
Чинна директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступні пʼять років.
Про це йдеться у заяві виконавчої ради МВФ.
Термін висування кандидатур на посаду очільника МВФ завершився 3 квітня. Було висунуто єдиного кандидата — нинішнього керівника МВФ Крісталіну Георгієву, йдеться у заяві.
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Виконавча рада зазначила, що намагатиметься якнайшвидше завершити процес висування кандидата — максимум до кінця квітня 2024 року, наголошується в заяві МВФ.
Директор-розпорядник МВФ призначається виконавчою радою на пʼятирічний термін. Крісталіна Георгієва, якій у серпні виповниться 71 рік, обійняла цей пост у жовтні 2019 року.
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Хоча термін повноважень Георгієвої закінчиться лише через пів року, деякі люди, знайомі з цим питанням, вважають, що рішення бажано ухвалити до весняних засідань МВФ і Світового банку, які відбудуться 15−20 квітня, щоб питання лідерства не затьмарило і без того насичений порядок денний, писало Reuters з посиланням на джерела.
Болгарська економістка Георгієва — друга жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається.
За матеріалами:
Forbes.ua
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