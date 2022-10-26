Георгієва озвучила завдання МВФ щодо України — Finance.ua

Георгієва озвучила завдання МВФ щодо України Вчора 09:01 — Казна та Політика

Георгієва озвучила завдання МВФ щодо України

Міжнародний валютний фонд має на меті визначити необхідні обсяги фінансування України у 2023 році та гарантувати їх виділення.

Про це заявила директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва на Міжнародній експертній конференції з відновлення України у Берліні у вівторок.

«Бачимо своє завдання, щоб визначити макроекономічні показники для України та розглядати різні сценарії — повільного чи прискореного розвитку, щоб реагувати та заохочувати заходи, які Україна має вживати для прискорення на шляху до Євросоюзу», — сказала вона.

«Треба забезпечити, щоб фінансування було гарантованим і щоб воно було надано», — додала Георгієва, додавши, що заявила про це і президентові України Володимиру Зеленському.

Директор-розпорядник Фонду повідомила, що за підсумками роботи місії дефіцит держбюджету-2023 оцінюється орієнтовно у $3 млрд щомісяця, але необхідно також імпортувати газ і відновити інфраструктуру, з урахуванням чого ця сума може зрости і до $4 млрд.

«А якщо руйнування будуть ще більшими, то сягатиме й до $5 млрд», — додала Георгієва.

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Глава МВФ наголосила, що робота місії та Фонду спрямована на структуроване фінансування, в основі якого чіткі оцінки потреб, тому вона підтримала пропозиції президента та прем’єра України, канцлера Німеччини та президента Єврокомісії створити платформу для виділення такого структурованого фінансування.

Георгієва ще раз похвалила українську владу за стабільне виконання державних функцій, а також відзначила відповідальну поведінку донорів: за потреби України в $5 млрд на місяць у 2022 році вони заявили про виділення $35 млрд, із яких більшість уже було виділено.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на конференції повідомив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3-4 млрд на місяць. У 2022 році Україна заявляла про необхідність підтримки $5 млрд на місяць, проте поки що їй жодного разу не вдалося їх залучити. Найкращим був показник серпня з $4,6 млрд, а загалом із початку війни, або за вісім місяців, зовнішнє фінансування становило $23,62 млрд, із яких $10,5 млрд — грантові кошти, а $1 млрд — на відновлення.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, зокрема $15 млрд від МВФ. Однак поки що йдеться про моніторингову програму за участю ради директорів, яка не передбачає виділення коштів, однак має стати містком до стандартної фінансової програми, як очікується, на початку 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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