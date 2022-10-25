ЄС надасть Україні €1 млрд та 400 генераторів на відновлення енергосистеми — Finance.ua

ЄС надасть Україні €1 млрд та 400 генераторів на відновлення енергосистеми Вчора 16:14 — Казна та Політика

ЄС надасть Україні €1 млрд та 400 генераторів на відновлення енергосистеми

Європейський союз надасть Україні 1 млрд євро та 400 електрогенераторів для термінового відновлення енергопостачання.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«росія націлена на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тож ми працюємо з Україною, щоб відремонтувати цю інфраструктуру зараз із € 1 мільярдом екстреної допомоги. Ми також надали 400 генераторів електроенергії, і це ще не все», — сказала вона.

У Берліні 24 жовтня розпочався п’ятий «Українсько-німецький економічний форум». Його урочисто відкрили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Шмигаль поділився перспективами, які відкриються для європейського бізнесу в процесі реалізації Плану відновлення України.

Довідка Finance.ua:

Зеленський закликав західних партнерів створити «фінансовий Рамштайн» для підтримки України — за аналогією з форматом, який ініціювали США для надання Україні озброєння;

наразі в Україні є 2 ключові державні фінансові потреби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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