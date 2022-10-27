МВФ готовий фінансувати Україну з власного спецрахунку — Георгієва — Finance.ua

МВФ готовий фінансувати Україну з власного спецрахунку — Георгієва
МВФ перебуває у переговорах з Україною щодо нової програми фінансування і до їх завершення пропонує підтримувати країну через спеціально створений та адміністрований Фондом рахунок.
Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
«У нас є рахунок, що адмініструється Фондом, через який кошти можуть бути спрямовані для таких виплат Україні. На цей момент ми виплатили $2,2 млрд з цього адміністрованого рахунку Фонду», — сказала вона, відповідаючи на питання про можливості покриття дефіциту держбюджету України у 2023 році, який оцінюється Києвом у $38 млрд без фінансової програми з МВФ.
«З точки зору ресурсів фонду — це лише початок. Зараз ми взаємодіємо з урядом, і наступного місяця ми працюватимемо над тим, щоб побачити, на якому етапі, на яких умовах та в якому розмірі потрібно фінансувати», — додала Георгієва.
Вона нагадала, що у 2022 році безпосередньо Фонд вже направив Україні $2,7 млрд екстреного фінансування.
Раніше Кристаліна Георгієва заявила, що у 2023 році Україні може знадобитися до $5 млрд зовнішнього фінансування на місяць.
Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, у тому числі $15 млрд від МВФ.
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