Голова комітету ВР розповів, як вплинула на місцеві бюджети передача «військового» ПДФО — Finance.ua

Голова комітету ВР розповів, як вплинула на місцеві бюджети передача «військового» ПДФО Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Голова комітету ВР розповів, як вплинула на місцеві бюджети передача «військового» ПДФО

Передача «військового» ПДФО з місцевих до держбюджету не мала негативного впливу — навпаки, відбулося перевиконання плану.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За 4 місяці 2024 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, доходи по загальному фонду (без трансфертів) зросли на 27% (+29,2 млрд грн). Гетманцев уточнив, що це у співставних показниках, тобто з врахуванням передачі «військового» ПДФО. Якщо рахувати з «військовим» ПДФО, який перші три квартали 2023 року сплачувався до місцевих бюджетів, то такі доходи скоротились на 2,7% (на 3,8 млрд грн).

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Також Гетманцев зауважив, що річний план доходів по загальному фонду (без трансфертів) у січні-квітні 2024 року виконано на 36,6% (норма — у розрахунку на 4 місяці 33,3%), отже план перевиконувався. На 1 травня 2024 року залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становив 155,6 млрд грн. З початку року він збільшився на 38% (+ 43 млрд грн).

«Передача „військового“ ПДФО з місцевих до держбюджету, яка була вимушеним кроком для підтримки сектору безпеки і оборони, звісно вплинула на місцеві бюджети. У фокусі уваги мають бути насамперед територіальні громади у прифронтових регіонах, які у відносних показниках втратили найбільше», — розповів Гетманцев.

За його словами, частково ці втрати компенсуються за рахунок додаткової дотації «постраждалим» від такого рішення обласним бюджетам і ОТГ. В цілому ж фінансовий стан місцевих бюджетів залишається стійким, свідченням чого є перевиконання плану по доходам і значне зростання залишку коштів.

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Крім того, частково втрати від «військового» ПДФО мають бути компенсовані за рахунок збільшення трансфертів. За 4 місяці 2024 року (рік до року) трансферти зросли на 13% (+6,8 млрд грн). Основні трансферти перераховані повністю або майже повністю від плану на 4 місяці (базова і додаткова дотація на 100%, освітня — на 99,7%).

За словами Гетманцева, втрати від «військового» ПДФО є нерівномірними. Найбільшими вони очікувано є для прифронтових регіонів. Утім у Полтавській, Київській областях та м. Києві доходи зросли, навіть якщо порівнювати із базою за 2023 рік, що включає «військовий» ПДФО.

Бюджет міста Києва залишається лідером за приростом доходів, які зросли на 43% проти перших 4 місяців 2023 року у співставних показниках (і на 30%, якщо рахувати з «військовим» ПДФО).

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про перерозподіл військового ПДФО 8 листопада 2023 року.

Згідно з ним, з 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, «військовий» ПДФО розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

При цьому «звичайний» ПДФО залишається в громадах в обсязі 64%. Не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення.

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