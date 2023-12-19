Громадам зі значною часткою військового ПДФО до перерозподілу затвердили компенсацію — Мінфін Сьогодні 17:35

Громадам зі значною часткою військового ПДФО до перерозподілу затвердили компенсацію — Мінфін

Уряд затвердив компенсацію громадам, які мали вагому частку військового ПДФО у структурі своїх податкових надходжень. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

«Сьогодні, 19 грудня, на засіданні уряду затверджено механізм розподілу додаткової дотації за жовтень-грудень 2023 року тим місцевим громадам, у яких військовий ПДФО становить значну частку у структурі надходжень від цього податку», — повідомили у Мінфіні.

Читайте також Зеленський підписав вилучення з місцевих бюджетів «військового» ПДФО

Водночас, вказали у міністерстві, усі місцеві громади, які в жовтні-листопаді 2023 року зазнали зменшення доходів (не враховуючи військовий ПДФО), отримають також фінансову компенсацію. Розмір компенсації буде таким, що їх доходи стануть еквівалентними до тих, які вони мали за аналогічний період минулого року.

У Мінфіні вказали, що відповідно до ухваленого закону щодо перерозподілу військового ПДФО, отриманий додатковий ресурс у 2024 році обсягом 96,3 млрд грн буде спрямовано до спецфонду держбюджету на конкретні цілі.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.