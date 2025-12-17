Гнучкіші за кризу: як українські стартапи почуваються під час війни
Попри війну, дефіцит фінансування та регуляторні обмеження українські стартапи не лише зберігають життєздатність, а й бачать можливості для зростання. Інноваційний бізнес дедалі частіше стає частиною економічної стійкості країни — створює робочі місця, розробляє нові технології та долучається до відбудови, зокрема у критичних і високоризикових секторах.
Про це свідчить дослідження Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) щодо стану екосистеми підтримки інновацій в Україні за результатами опитування представників стартапів та організацій (інституцій), які з ними співпрацюють.
Як почуваються стартапи в Україні
Згідно з результатами опитування, 91% стартапів бачать чіткий потенціал зростання власного бізнесу.
Дві третини респондентів зазначили, що стартап-екосистема покращилася порівняно з попереднім роком, а понад 45% учасників оцінили стан екосистеми підтримки як середньо-сильний і мають позитивні очікування щодо її розвитку.
Соціальний вимір також залишається важливою складовою інноваційного середовища: кожен третій стартап повідомив про працевлаштування ветеранів.
Ключовими перевагами стартапів над традиційним бізнесом респонденти назвали:
- гнучкість і адаптивність (35,51%),
- а також інноваційність технологій (35,51%).
Найбільший внесок стартапів у відбудову країни учасники дослідження пов’язують зі створенням робочих місць (30,16%), впровадженням нових технологій (21,03%) та забезпеченням критично необхідних продуктів і сервісів (16,27%).
Які перешкоди для розвиту бачать стартапи
Разом із тим розвиток стартапів стримує низка бар’єрів. Серед ключових проблем:
- нестача фінансування (35,41%),
- регуляторні та правові обмеження (16,75%),
- а також складнощі у взаємодії з державними органами (14,35%).
Відповідно, найбільш затребуваними ресурсами залишаються фінансова підтримка (40,14%), нетворкінг (25,55%) та юридичний супровід (21,17%).
Домінуючою є думка про необхідність скоординованих дій держави, інвесторів та міжнародної спільноти для подальшого розвитку інноваційної екосистеми.
Інституції бізнес-середовища
Окремо дослідження охопило інституції бізнес-середовища (BEI), які працюють зі стартапами. 97% респондентів наголосили на потребі розвитку зовнішнього фандрейзингу, а 100% заявили про прагнення посилювати компетенції у партнерствах з іноземними організаціями. Основним фокусом підтримки відбудови для таких інституцій є розвиток бізнесу (53%).
Водночас 93% BEI вже мають досвід партнерств в Україні, але 75% планують активніше розвивати міжсекторальну співпрацю. Попри всі виклики, 83% представників інституцій дивляться у майбутнє з оптимізмом або високою мотивацією. Найбільша концентрація таких організацій наразі зосереджена у центральних та західних регіонах України, зокрема в Житомирській та Львівській областях.
