Гнучкіші за кризу: як українські стартапи почуваються під час війни

Попри війну, дефіцит фінансування та регуляторні обмеження українські стартапи не лише зберігають життєздатність, а й бачать можливості для зростання. Інноваційний бізнес дедалі частіше стає частиною економічної стійкості країни — створює робочі місця, розробляє нові технології та долучається до відбудови, зокрема у критичних і високоризикових секторах.

Про це свідчить дослідження Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) щодо стану екосистеми підтримки інновацій в Україні за результатами опитування представників стартапів та організацій (інституцій), які з ними співпрацюють.

Як почуваються стартапи в Україні

Згідно з результатами опитування, 91% стартапів бачать чіткий потенціал зростання власного бізнесу.

Дві третини респондентів зазначили, що стартап-екосистема покращилася порівняно з попереднім роком, а понад 45% учасників оцінили стан екосистеми підтримки як середньо-сильний і мають позитивні очікування щодо її розвитку.

Соціальний вимір також залишається важливою складовою інноваційного середовища: кожен третій стартап повідомив про працевлаштування ветеранів.

Ключовими перевагами стартапів над традиційним бізнесом респонденти назвали:

гнучкість і адаптивність (35,51%),

а також інноваційність технологій (35,51%).

Найбільший внесок стартапів у відбудову країни учасники дослідження пов’язують зі створенням робочих місць (30,16%), впровадженням нових технологій (21,03%) та забезпеченням критично необхідних продуктів і сервісів (16,27%).

Які перешкоди для розвиту бачать стартапи

Разом із тим розвиток стартапів стримує низка бар’єрів. Серед ключових проблем:

нестача фінансування (35,41%),

регуляторні та правові обмеження (16,75%),

а також складнощі у взаємодії з державними органами (14,35%).

Відповідно, найбільш затребуваними ресурсами залишаються фінансова підтримка (40,14%), нетворкінг (25,55%) та юридичний супровід (21,17%).

Домінуючою є думка про необхідність скоординованих дій держави, інвесторів та міжнародної спільноти для подальшого розвитку інноваційної екосистеми.

Інституції бізнес-середовища

Окремо дослідження охопило інституції бізнес-середовища (BEI), які працюють зі стартапами. 97% респондентів наголосили на потребі розвитку зовнішнього фандрейзингу, а 100% заявили про прагнення посилювати компетенції у партнерствах з іноземними організаціями. Основним фокусом підтримки відбудови для таких інституцій є розвиток бізнесу (53%).

Водночас 93% BEI вже мають досвід партнерств в Україні, але 75% планують активніше розвивати міжсекторальну співпрацю. Попри всі виклики, 83% представників інституцій дивляться у майбутнє з оптимізмом або високою мотивацією. Найбільша концентрація таких організацій наразі зосереджена у центральних та західних регіонах України, зокрема в Житомирській та Львівській областях.

