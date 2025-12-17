0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гнучкіші за кризу: як українські стартапи почуваються під час війни

7
Гнучкіші за кризу: як українські стартапи почуваються під час війни
Гнучкіші за кризу: як українські стартапи почуваються під час війни
Попри війну, дефіцит фінансування та регуляторні обмеження українські стартапи не лише зберігають життєздатність, а й бачать можливості для зростання. Інноваційний бізнес дедалі частіше стає частиною економічної стійкості країни — створює робочі місця, розробляє нові технології та долучається до відбудови, зокрема у критичних і високоризикових секторах.
Про це свідчить дослідження Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) щодо стану екосистеми підтримки інновацій в Україні за результатами опитування представників стартапів та організацій (інституцій), які з ними співпрацюють.

Як почуваються стартапи в Україні

Згідно з результатами опитування, 91% стартапів бачать чіткий потенціал зростання власного бізнесу.
Дві третини респондентів зазначили, що стартап-екосистема покращилася порівняно з попереднім роком, а понад 45% учасників оцінили стан екосистеми підтримки як середньо-сильний і мають позитивні очікування щодо її розвитку.
Соціальний вимір також залишається важливою складовою інноваційного середовища: кожен третій стартап повідомив про працевлаштування ветеранів.
Читайте також
Ключовими перевагами стартапів над традиційним бізнесом респонденти назвали:
  • гнучкість і адаптивність (35,51%),
  • а також інноваційність технологій (35,51%).
Найбільший внесок стартапів у відбудову країни учасники дослідження пов’язують зі створенням робочих місць (30,16%), впровадженням нових технологій (21,03%) та забезпеченням критично необхідних продуктів і сервісів (16,27%).

Які перешкоди для розвиту бачать стартапи

Разом із тим розвиток стартапів стримує низка бар’єрів. Серед ключових проблем:
  • нестача фінансування (35,41%),
  • регуляторні та правові обмеження (16,75%),
  • а також складнощі у взаємодії з державними органами (14,35%).
Відповідно, найбільш затребуваними ресурсами залишаються фінансова підтримка (40,14%), нетворкінг (25,55%) та юридичний супровід (21,17%).
Домінуючою є думка про необхідність скоординованих дій держави, інвесторів та міжнародної спільноти для подальшого розвитку інноваційної екосистеми.

Інституції бізнес-середовища

Окремо дослідження охопило інституції бізнес-середовища (BEI), які працюють зі стартапами. 97% респондентів наголосили на потребі розвитку зовнішнього фандрейзингу, а 100% заявили про прагнення посилювати компетенції у партнерствах з іноземними організаціями. Основним фокусом підтримки відбудови для таких інституцій є розвиток бізнесу (53%).
Читайте також
Водночас 93% BEI вже мають досвід партнерств в Україні, але 75% планують активніше розвивати міжсекторальну співпрацю. Попри всі виклики, 83% представників інституцій дивляться у майбутнє з оптимізмом або високою мотивацією. Найбільша концентрація таких організацій наразі зосереджена у центральних та західних регіонах України, зокрема в Житомирській та Львівській областях.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems