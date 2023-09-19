Гігант Cargill із США продає частку зернового бізнесу в росії — Finance.ua
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Гігант Cargill із США продає частку зернового бізнесу в росії

Фондовий ринок
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Гігант Cargill із США продає частку зернового бізнесу в росії
Гігант Cargill із США продає частку зернового бізнесу в росії
Великий бізнес продовжує виходити з російського ринку. Тепер дійшла черга і до аграрних компаній.
Про це повідомляє Bloomberg.
Присутність іноземного капіталу на російському ринку невпинно скорочується. росіяни намагаються гальмувати темпи цього процесу, знецінюючи активи іноземних компаній, змушуючи їх платити шалені податки з продажу майна, або й просто конфісковуючи бізнес.
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Втім, навіть такі заходи не зупиняють іноземні компанії. Вони розуміють, що жодних перспектив розвитку у російського ринку немає, а ризики для репутації прибутки не виправдовують.
Американська компанія Cargill, яка одним з найбільших постачальників сільськогосподарської продукції у світі, продає свої 25% акцій компанії KSK. Відтак, американці залишаться без зернових терміналів у порту Новоросійська.
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На такий крок трейдер пішов після того, як в березні пообіцяв припинити закупівлі на експорт у росії з липня 2023 року.
Бажання придбати термінали в американців виявив російський холдинг Delo Group.
«Продаж залежить від схвалення російського уряду і не впливає на будь-яку іншу діяльність Cargill у країні», — заявили у Cargill.
Наразі усі документи перебувають на розгляді у російській урядовій комісії, яка моніторить іноземні інвестиції. Американці розраховують, що перевірка не затягнеться та триватиме не довше місяця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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