Гетманцев розповів, яким банкам стало складніше розраховуватися за зобов’язаннями — Finance.ua

Гетманцев розповів, яким банкам стало складніше розраховуватися за зобов’язаннями Сьогодні 11:39

Гетманцев розповів, яким банкам стало складніше розраховуватися за зобов’язаннями

Показник достатності регулятивного капіталу банків зменшився уперше з кінця 2022 року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків Данило Гетманцев.

«За даними НБУ, на 1 січня 2024 року норматив адекватності регулятивного капіталу банку (H2) зменшився до 21,1% (з 25,4% на 1 грудня 2023 року). Зменшення відбулось уперше з листопада 2022 року. Норматив достатності основного капіталу (H3) знизився до 12,2% (з 14,7% на 1 грудня 2023 року)», — наголосив Гетманцев.

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Він наголосив, що зменшення нормативів є, насамперед, відлунням результатів діагностики якості активів та достатності капіталу 20 найбільших банків, що завершив НБУ наприкінці 2023 року.

«Тоді в цілому дослідження виявило коректність оцінки кредитного ризику і нормативів достатності капіталу для більшості установ. Утім окремі банки, для яких було встановлено підвищені нормативи, за результатами діагностики переглянули величину збитків, що призвело до зменшення капіталу. Зокрема для державного Укрексіму розрахунковий норматив достатності регулятивного капіталу знизився до 4,2% (при мінімумі 10%), основного капіталу — до 2,1% (при мінімумі 7%)», — зазначив голова парламентського комітету з податків.

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«Решта банків нормативи по капіталу на 1 січня 2024 року виконували, але декілька установ перебували в „зоні підвищеної уваги“: із діагностованих НБУ це насамперед МТБ (H3 — 8,1%), із недіагностованих — Альянс (H3 — 7,1%)», — наголосив Гетманцев.

«Нагадаю, що 5 із 20 діагностованих банків, для яких встановлену підвищену потребу у капіталі, а це вже згадувані Укрексім і МТБ, а також Правекс, Укргаз та Сенс, мають подати до НБУ плани докапіталізації та реструктуризації. Вони матимуть достатньо часу (до березня 2026 року), аби підвищити свою операційну ефективність та самостійно закрити потребу в капіталі. У крайньому варіанті для державних банків завжди залишатиметься опція докапіталізації акціонером, державою», — підкреслив Гетманцев.

Він також зазначив, що наразі ситуація є повністю контрольованою. «Банківська система в цілому має достатній рівень капіталу, який майже у 2 рази перевищує мінімальний рівень і є більшим ніж на початок повномасштабної війни», — повідомив Гетманцев.

Зазначимо, норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.

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