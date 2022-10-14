Гетманцев розповів, у кого і на яких умовах Україна позичатиме у 2023 році — Finance.ua
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Гетманцев розповів, у кого і на яких умовах Україна позичатиме у 2023 році

Казна та Політика
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Гетманцев розповів, у кого і на яких умовах Україна позичатиме у 2023 році
Гетманцев розповів, у кого і на яких умовах Україна позичатиме у 2023 році
Загальний обсяг запланованих запозичень із зовнішніх джерел на 2023 рік становить $38 млрд.
Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю Укрінформу.
«Передовсім, розраховуємо на пільгові кредити: $18 млрд від США, $15 млрд від МВФ, до 5 млрд євро — нова стабілізаційна програма від ЄС. Очевидно, що значна частина цієї суми надійде у вигляді безповоротних грантів. За моїми оцінками, може йтися навіть про половину суми», — заявив Гетманцев.
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Він додав, що це критичне питання для України, оскільки нарощування державного боргу обмежене — у 2023 році його граничне значення становитиме 100% ВВП.
«З урахуванням можливостей обслуговування боргу ми не повинні виходити за ці межі. А позичкові гроші ж потрібні. Тому маємо домовлятися про збільшення частки грантів у структурі фінансування бюджетного дефіциту. Думаю, ближчим часом буде декілька раундів переговорів з партнерами, під час яких матимемо можливість узгодити це. До кінця року також розраховуємо на підписання нової кредитної програми із МВФ», — додав Гетманцев.
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«Безперечно, пріоритет номер один — це гранти, пріоритет номер два — пільгові зовнішні запозичення терміном від 10 років і за ставкою до 3%. Решта має покриватися за рахунок ОВДП. Зрозуміло, краще, щоб це відбувалося на ринкових умовах, а не за рахунок монетизації Нацбанком дефіциту бюджету», — резюмував парламентарій.

Довідка Finance.ua:

  • 13 жовтня екстрене додаткове фінансування Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,3 млрд доларів надійшло в Україну;
  • за словами Зеленського, наразі в Україні є 2 ключові державні фінансові потреби: 38 мільярдів доларів для покриття дефіциту державного бюджету у 2023 році; 17 мільярдів доларів для відбудови критичної інфраструктури в межах RDNA.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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