Міжнародні партнери з початку війни надали Україні близько $20 млрд — Finance.ua

Міжнародні партнери з початку війни надали Україні близько $20 млрд Вчора 16:32 — Казна та Політика

Міжнародні партнери з початку війни надали Україні близько $20 млрд

З початку повномасштабної війни росії проти України наші міжнародні партнери надали близько $20 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали нам близько 20 млрд доларів. Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року», — зазначив він.

«Це означає, що загальне фінансування від Фонду від початку війни складе 2,7 млрд доларів. Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилення стійкості нашої економіки», — сказав Денис Шмигаль.

Уряд України працює над розширенням міжнардної підтримки. «На наступний рік очікуємо на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7», — зазначив прем’єр-міністр.

Довідка Finance.ua:

Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні близько 1,5 млрд євро бюджетної підтримки щомісяця у 2023 році;

нинішня допомога Євросоюзу Україні є далеко не достатньою, адже Україна потребує щомісяця щонайменше 3 млрд євро для підтримки функціонування держави;

Україна розраховує отримати нову програму з Міжнародним валютним фондом, оскільки потребує цих коштів. Проте типова політика МВФ зараз не спрацює.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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