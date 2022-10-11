Міжнародні партнери з початку війни надали Україні близько $20 млрд — Finance.ua
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Міжнародні партнери з початку війни надали Україні близько $20 млрд

Казна та Політика
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Міжнародні партнери з початку війни надали Україні близько $20 млрд
Міжнародні партнери з початку війни надали Україні близько $20 млрд
З початку повномасштабної війни росії проти України наші міжнародні партнери надали близько $20 млрд.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали нам близько 20 млрд доларів. Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року», — зазначив він.
«Це означає, що загальне фінансування від Фонду від початку війни складе 2,7 млрд доларів. Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилення стійкості нашої економіки», — сказав Денис Шмигаль.
Уряд України працює над розширенням міжнардної підтримки. «На наступний рік очікуємо на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7», — зазначив прем’єр-міністр.

Довідка Finance.ua:

  • Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні близько 1,5 млрд євро бюджетної підтримки щомісяця у 2023 році;
  • нинішня допомога Євросоюзу Україні є далеко не достатньою, адже Україна потребує щомісяця щонайменше 3 млрд євро для підтримки функціонування держави;
  • Україна розраховує отримати нову програму з Міжнародним валютним фондом, оскільки потребує цих коштів. Проте типова політика МВФ зараз не спрацює.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Banker.ua
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