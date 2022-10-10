"Типова політика МВФ не спрацює": у Мінфіні розповіли про труднощі з отриманням нової програми — Finance.ua

"Типова політика МВФ не спрацює": у Мінфіні розповіли про труднощі з отриманням нової програми
Україна розраховує отримати нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки потребує цих коштів. Проте типова політика МВФ зараз не спрацює.
Про це в інтерв’ю «Forbes Україна» заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Очікується, що у 2023 році Україна продовжить воювати і залежатиме від зовнішньої допомоги, а 50% бюджету йтимуть на оборону.
«Традиційних рішень для таких ситуацій немає. Типова політика МВФ не спрацює для України», — каже Марченко.
Він пояснив, що для отримання нової програми із МВФ слід подолати непрості завдання. Зокрема, створити умови, що забезпечуватимуть позитивний розвиток економіки.
«Якщо ми говоримо, що цього року є дефіцит бюджету 30% ВВП, а наступного — 20% ВВП, то програма має бути спрямована на те, щоб цей дефіцит було скорочено до 3%, як у нас було до війни. В умовах повномасштабної війни це зробити дуже тяжко», — каже міністр.
При цьому «партнером номер один» він називає США, які обіцяють $1,5 млрд щомісяця. Далі — ЄС та макрофінансова допомога. Наступні — кошти МВФ та меншою мірою Світового банку.
«Ми розраховуємо, що Україна отримає нову програму МВФ, ми над цим активно працюємо і сподіваємося, що наші аргументи будуть ухвалені. Рішення — за фондом, але наші очікування загальновідомі: програма дуже необхідна», — додав Марченко.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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