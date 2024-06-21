Гетманцев розповів, скільки триватиме перезавантаження БЕБ — Finance.ua

Гетманцев розповів, скільки триватиме перезавантаження БЕБ Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, скільки триватиме перезавантаження БЕБ

Бюро економічної безпеки буде перезавантажено протягом 18 місяців, але до цього за два місяці має бути створено комісію для переатестації співробітників і вибору глави БЕБ.

«Це якраз той термін, коли можна провести нормальну якісну переатестацію тисячі людей. Ба більше, все це залежатиме від комісії, тому, якщо вони впораються за місяць, то будь ласка», — заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, немає конкретного терміну щодо вибору директора БЕБ, оскільки це залежить від безлічі процесуальних процедурних моментів.

Гетманцев зазначив, що відбір глави органу здійснюватиметься на конкурсних засадах комісією, до якої ввійдуть по три представники від Кабінету Міністрів і міжнародних та іноземних організацій, тоді як кадровий склад органу буде відбирати комісія з 12 членів, половина з яких — «міжнародники» з переважним правом голосу, а решта будуть визначені Кабміном.

«Дуже важливо, щоб цей закон, який ми ухвалили, не був спотворений на рівні його виконання, але за цим ми вже будемо всі разом, зокрема і з нашою шановною опозицією, стежити», — підсумував він.

«Я впевнена, що ця процедура переатестації, я не буду називати перезавантаження, тому що вона таким не є, буде проходити довгий період часу. Це буде складний період», — висловила думку член комітету Ніна Южаніна.

Южаніна уточнила, що ухваленим законом дано доручення Кабміну протягом двох місяців сформувати конкурсну комісію.

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 20 червня, ухвалила в цілому законопроєкт № 10 439 про внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро.

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