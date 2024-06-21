Гетманцев розповів, скільки триватиме перезавантаження БЕБ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев розповів, скільки триватиме перезавантаження БЕБ

Казна та Політика
21
Гетманцев розповів, скільки триватиме перезавантаження БЕБ
Гетманцев розповів, скільки триватиме перезавантаження БЕБ
Бюро економічної безпеки буде перезавантажено протягом 18 місяців, але до цього за два місяці має бути створено комісію для переатестації співробітників і вибору глави БЕБ.
«Це якраз той термін, коли можна провести нормальну якісну переатестацію тисячі людей. Ба більше, все це залежатиме від комісії, тому, якщо вони впораються за місяць, то будь ласка», — заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Читайте також
За його словами, немає конкретного терміну щодо вибору директора БЕБ, оскільки це залежить від безлічі процесуальних процедурних моментів.
Гетманцев зазначив, що відбір глави органу здійснюватиметься на конкурсних засадах комісією, до якої ввійдуть по три представники від Кабінету Міністрів і міжнародних та іноземних організацій, тоді як кадровий склад органу буде відбирати комісія з 12 членів, половина з яких — «міжнародники» з переважним правом голосу, а решта будуть визначені Кабміном.
«Дуже важливо, щоб цей закон, який ми ухвалили, не був спотворений на рівні його виконання, але за цим ми вже будемо всі разом, зокрема і з нашою шановною опозицією, стежити», — підсумував він.
Читайте також
«Я впевнена, що ця процедура переатестації, я не буду називати перезавантаження, тому що вона таким не є, буде проходити довгий період часу. Це буде складний період», — висловила думку член комітету Ніна Южаніна.
Южаніна уточнила, що ухваленим законом дано доручення Кабміну протягом двох місяців сформувати конкурсну комісію.
Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 20 червня, ухвалила в цілому законопроєкт № 10 439 про внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.