У ВР назвали фінансові ризики для України, якщо не відбудеться «перезавантаження» БЕБ — Finance.ua

У ВР назвали фінансові ризики для України, якщо не відбудеться «перезавантаження» БЕБ Сьогодні 16:46

У ВР назвали фінансові ризики для України, якщо не відбудеться «перезавантаження» БЕБ

Народний депутат Ярослав Железняк спрогнозував, на які фінансові ризики варто очікувати, якщо в Україні не відбудеться «перезавантаження» Бюро економічної безпеки

Про це він заявив у коментарі виданню Еспресо.

«Ми втратимо 5,4 млрд доларів від МВФ, десь 10 млрд доларів від Європейського Союзу, можливість пройти на наступний етап євроінтеграції, багато грошей, десь 23 млрд доларів на нелегальних ринках тютюну, 18 млрд грн — паливо. Також, я думаю, близько 50 млрд грн контрабанди. Тобто є певні фінансові ризики, якщо не буде перезавантаження БЕБ», — розповів нардеп.

Нагадаємо, 29 липня 2023 року в уряді запропонували перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Таке рішення передбачатиме, що лише БЕБ та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) перевірятимуть бізнес в Україні.

21 лютого 2024 року посли G7 у листі Стефанчуку назвали очікувані складові реформи БЕБ. Вони наполягають, аби в ході реформи Бюро економічної безпеки перезавантаження торкнулося його керівництва, а інших співробітників органу перевірили на доброчесність. Також перезавантаження БЕБ є однією з вимог меморандуму про співпрацю України з МВФ.

За словами послів, для виконання Україною цих вимог, реформа БЕБ повинна включати наступні елементи:

Відкритий, конкурентний і прозорий конкурс на посаду нового директора БЕБ, включаючи перевірку доброчесності. Проведення незалежного аудиту діяльності БЕБ через один і три роки після призначення нового директора. Виключення можливості звільнення голови БЕБ Кабінетом міністрів, натомість залишити таку можливість за висновками незалежної оцінки. Переатестація всіх працівників БЕБ і призначення нових за прозорою та врегульованою законом процедурою.

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