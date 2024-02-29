Міністр юстиції вважає, що після реформи БЕБ не стане єдиним органом, який перевіряє бізнес — Finance.ua
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Міністр юстиції вважає, що після реформи БЕБ не стане єдиним органом, який перевіряє бізнес

Казна та Політика
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Міністр юстиції вважає, що після реформи БЕБ не стане єдиним органом, який перевіряє бізнес
Міністр юстиції вважає, що після реформи БЕБ не стане єдиним органом, який перевіряє бізнес
Повністю унеможливити перевірки бізнесу правоохоронними органами, за виключенням Бюро економічної безпеки, не вдасться. Навіть після реформи БЕБ.
Про це в інтервʼю Forbes Ukraine заявив міністр юстиції Денис Малюська.
За його словами, крім іншого, існують справи щодо державної зради, які розслідує Служба безпеки України (СБУ) і які не доцільно передавати БЕБ.
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Однак він вважає, що сферу впливу БЕБ можна розширити. До підслідності БЕБ можуть передати справи, повʼязані з контрабандою наркотиків та ядерних речовин. Зараз є ситуації, коли, наприклад, різні правоохоронні органи можуть шукати у фурах заборонені речовини, додає чиновник.
«Логіка проста — аби проходження митниці контролював лише один правоохоронний орган», — каже міністр.
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Наразі БЕБ, за словами міністра, це боротьба двох концепцій: концепції «аналітичного органу» та концепції єдиного правоохоронного органу для бізнесу. БЕБ створювали як аналітичний орган, який буде виписувати штрафи та не займатися обшуками. На практиці, коли йдеться про компанії, які займаються нелегальним виробництвом цигарок, чи підприємства окремих олігархів, лише аналітичний підхід не спрацює. Потрібно в тому числі проводити обшуки.
Малюська вважає ключовою перевагою БЕБ — розуміння фінансової діяльності та того, як бізнес платить податки: «СБУ чи Нацпол менше розуміють, як із цим працювати».
За матеріалами:
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