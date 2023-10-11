Гетманцев розповів, чи є катастрофа в економіці України — Finance.ua

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Гетманцев розповів, чи є катастрофа в економіці України

Казна та Політика
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Гетманцев розповів, чи є катастрофа в економіці України
Гетманцев розповів, чи є катастрофа в економіці України
Через війну росії ситуація в українській економіці складна, але контрольована. Країна потерпає, проте влада робить все можливе, аби всі втрати були меншими та компенсовані у майбутньому. В таких умовах українцям слід готуватися до стійкості та повністю віддавати себе єдиній нашій спільній меті — перемозі.
Про це в коментарі Новини. Live розповів Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.
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«Катастрофи немає, є складна ситуація, у тому числі й фінансова. Ми робимо все можливе, щоби, попри війну, економіка Україна все ж отримувала підтримку та розвивалася. Українцям слід готуватися до стійкості та повністю віддавати себе єдиній нашій спільній меті — перемозі. Власне, з цього боку вони вже себе прекрасно проявили. 2024-й, як 2023-й і 2022-й, буде роком стійкості», — сказав Гетманцев в рамках бізнес-форуму «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади».
Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев пояснив, чи передадуть Україні конфісковані активи Центробанку росії.
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За його словами, щодо цього питання не варто очікувати на швидкі рішення, оскільки проблема активів Центробанку росії та російських олігархів не лежить у площині політичних рішень, а в площині верховенства права.
З огляду на це, відбувається пошук рішень, які відповідатимуть повазі до власності як такої.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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