Гетманцев розповів, чи є катастрофа в економіці України — Finance.ua

Гетманцев розповів, чи є катастрофа в економіці України Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, чи є катастрофа в економіці України

Через війну росії ситуація в українській економіці складна, але контрольована. Країна потерпає, проте влада робить все можливе, аби всі втрати були меншими та компенсовані у майбутньому. В таких умовах українцям слід готуватися до стійкості та повністю віддавати себе єдиній нашій спільній меті — перемозі.

Про це в коментарі Новини. Live розповів Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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«Катастрофи немає, є складна ситуація, у тому числі й фінансова. Ми робимо все можливе, щоби, попри війну, економіка Україна все ж отримувала підтримку та розвивалася. Українцям слід готуватися до стійкості та повністю віддавати себе єдиній нашій спільній меті — перемозі. Власне, з цього боку вони вже себе прекрасно проявили. 2024-й, як 2023-й і 2022-й, буде роком стійкості», — сказав Гетманцев в рамках бізнес-форуму «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади».

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев пояснив, чи передадуть Україні конфісковані активи Центробанку росії.

За його словами, щодо цього питання не варто очікувати на швидкі рішення, оскільки проблема активів Центробанку росії та російських олігархів не лежить у площині політичних рішень, а в площині верховенства права.

З огляду на це, відбувається пошук рішень, які відповідатимуть повазі до власності як такої.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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