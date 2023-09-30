Українці оцінили своє економічне становище — Finance.ua

Українці оцінили своє економічне становище Сьогодні 10:18 — Особисті фінанси

Українці оцінили своє економічне становище

Станом на вересень 2023 року менше половини українців залишалися працювати на тій же роботі, що й до війни.

Це показало 24-те загальнонаціональне опитування «Україна в умовах війни», яке проводилося соціологічною групою «Рейтинг» з 5 по 7 вересня.

Робота

«44% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% - працюють частково/віддалено, 15% - знайшли нове місце роботи. Попри це чверть таких опитаних до цього часу не працює», — сказано в дослідженні.

Водночас спостерігається зменшення кількості тих, хто не має роботи. Відносно краща ситуація з роботою у мешканців Центру і Заходу, чоловіків, молоді та людей середнього віку, більш забезпечених.

Інфографіка: ratinggroup.ua

Серед переселенців у динаміці зросла кількість тих, хто закріпився на нових робочих місцях і працює у звичному режимі, частка непрацюючих серед них у порівнянні із початком 2023 року зменшилась з половини до 40%.

Економічна ситуація

60% відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку, у 35% - воно не змінилось, лише 5% відчули покращення.

Оцінки становища в Україні загалом гірші:

73% відчули погіршення;

13% - говорять про відсутність змін;

9% - про покращення.

Інфографіка: ratinggroup.ua

Загалом стан справ в економіці респонденти оцінюють дещо краще, аніж у минулих опитуваннях, проте спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього.

Так, говорячи про економіку країни у майбутньому 29% респондентів очікують покращення, 26% - думають, що нічого не зміниться, 32% очікують погіршення.

Щодо особистої ситуації - 23% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться, 41% вважають, що воно не зміниться, 21% - мають песимістичні погляди щодо цього.

Інфографіка: ratinggroup.ua

Кращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед мешканців Заходу і Центру, молодших респондентів, тих, хто працює, та особливо тих, хто знайшов нову роботу. Майже такі ж тенденції і щодо оцінки майбутнього. Майбутнє економіки України відносно краще оцінюють мешканці Півдня.

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