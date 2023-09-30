Українці оцінили своє економічне становище — Finance.ua

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Українці оцінили своє економічне становище

Особисті фінанси
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Українці оцінили своє економічне становище
Українці оцінили своє економічне становище
Станом на вересень 2023 року менше половини українців залишалися працювати на тій же роботі, що й до війни.
Це показало 24-те загальнонаціональне опитування «Україна в умовах війни», яке проводилося соціологічною групою «Рейтинг» з 5 по 7 вересня.

Робота

«44% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% - працюють частково/віддалено, 15% - знайшли нове місце роботи. Попри це чверть таких опитаних до цього часу не працює», — сказано в дослідженні.
Водночас спостерігається зменшення кількості тих, хто не має роботи. Відносно краща ситуація з роботою у мешканців Центру і Заходу, чоловіків, молоді та людей середнього віку, більш забезпечених.
Інфографіка: ratinggroup.ua
Інфографіка: ratinggroup.ua
Серед переселенців у динаміці зросла кількість тих, хто закріпився на нових робочих місцях і працює у звичному режимі, частка непрацюючих серед них у порівнянні із початком 2023 року зменшилась з половини до 40%.

Економічна ситуація

60% відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку, у 35% - воно не змінилось, лише 5% відчули покращення.
Оцінки становища в Україні загалом гірші:
  • 73% відчули погіршення;
  • 13% - говорять про відсутність змін;
  • 9% - про покращення.
Інфографіка: ratinggroup.ua
Інфографіка: ratinggroup.ua
Загалом стан справ в економіці респонденти оцінюють дещо краще, аніж у минулих опитуваннях, проте спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього.
Так, говорячи про економіку країни у майбутньому 29% респондентів очікують покращення, 26% - думають, що нічого не зміниться, 32% очікують погіршення.
Щодо особистої ситуації - 23% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться, 41% вважають, що воно не зміниться, 21% - мають песимістичні погляди щодо цього.
Інфографіка: ratinggroup.ua
Інфографіка: ratinggroup.ua
Кращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед мешканців Заходу і Центру, молодших респондентів, тих, хто працює, та особливо тих, хто знайшов нову роботу. Майже такі ж тенденції і щодо оцінки майбутнього. Майбутнє економіки України відносно краще оцінюють мешканці Півдня.
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За матеріалами:
Finance.ua
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