Гетманцев прокоментував наміри Кабміну зменшити видатки на оборону — Finance.ua
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Гетманцев прокоментував наміри Кабміну зменшити видатки на оборону

Казна та Політика
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Гетманцев прокоментував наміри Кабміну зменшити видатки на оборону
Гетманцев прокоментував наміри Кабміну зменшити видатки на оборону
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи передбачені у схваленій Кабінетом Міністрів Бюджетній декларації на 2025−2027 роки зменшення видатків на безпеку і оборону, наголосив, що такі видатки переглядатимуться за необхідності.
Про це Гетманцев повідомив у Telegram-каналі.
«Зменшення видатків на оборону. Обсяги видатків державного бюджету на середньостроковий період на безпеку і оборону визначено на 2025 рік у сумі 2 226,8 млрд гривень (26% ВВП); 2026 рік — 1 626,8 млрд гривень (16% ВВП), 2027 рік —1 532,8 млрд гривень (13% ВВП). Зазначено, що такі видатки переглядатимуться за необхідності», — написав він.
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При цьому депутат впевнений, що видатки на оборону будуть більшими, ніж вони є зараз.
«Утім вважаю, що за будь-якого розвитку подій середньострокові видатки на оборону як частка до ВВП будуть більшими, ніж вони є зараз. Як приклад, в Ізраїлі вони були на рівні вище 20% ВВП у 70-ті рр. 20 сторіччя», — зазначив він.
Гетманцев зазначив, що Бюджетна декларація на 2025−2027 роки прямо вказує на необхідність прийняття пакету заходів для фінансування потреб оборони на 2025−2027 роки, що оцінюється у 340 млрд гривень щорічно.
За матеріалами:
Українські Новини
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