Скільки коштів з держбюджету витратили на оборону за п’ять місяців — Finance.ua

Скільки коштів з держбюджету витратили на оборону за п’ять місяців Сьогодні 09:09 — Казна та Політика

Скільки коштів з держбюджету витратили на оборону за п’ять місяців

За січень — травень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 732,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«Так, за січень-травень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 732,8 млрд гривень або 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У травні — 178,1 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

На що спрямували кошти

Зазначається, що ці кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування,

та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

1257,9 млрд грн. Найбільше коштів від початку року Нагадаємо, за січень — травень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становитьНайбільше коштів від початку року спрямували на оплату праці — 494 млрд грн.

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