Скільки коштів з держбюджету витратили на оборону за п’ять місяців — Finance.ua

Скільки коштів з держбюджету витратили на оборону за п’ять місяців
За січень — травень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 732,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
«Так, за січень-травень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 732,8 млрд гривень або 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У травні — 178,1 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
На що спрямували кошти
Зазначається, що ці кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування,
- та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Нагадаємо, за січень — травень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1257,9 млрд грн. Найбільше коштів від початку року спрямували на оплату праці — 494 млрд грн.
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