Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення єдиного органу для перевірок бізнесу — Finance.ua
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Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення єдиного органу для перевірок бізнесу

Казна та Політика
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Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення єдиного органу для перевірок бізнесу
Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення єдиного органу для перевірок бізнесу
Вирішенням проблеми зайвих перевірок різних правоохоронних органів, на які бізнес поскаржився президенту України, є завершення реформи Бюро економічної безпеки (БЕБ), зокрема проведення відкритого конкурсу на керівника бюро з наданням йому права на перезавантаження цього органу.
Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
«Власне, те, про що говорить президент, — це незавершена реформа БЕБ. Саме БЕБ мало стати тим органом, який мав би замінити собою всі органи, які здійснюють кримінальне переслідування в економічній сфері», — сказав Гетманцев, коментуючи пропозиції глави держави Володимира Зеленського бізнесу «провести зміни в законодавстві, що лише один орган має право перевіряти».
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Нардеп нагадав, що Верховна Рада понад два роки тому ухвалила досить якісний закон про БЕБ.
«Однак призначення податкового міліціонера Мельника його керівником фактично зірвало реформу, адже орган було повністю сформовано з колишніх міліціонерів, і все найгірше, що було в податковій міліції, перейшло до БЕБ», — зазначив Гетманцев.
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За його словами, після звільнення цього керівника, незважаючи на поодинокі успішні «реалізації», поки що не видно системних якісних змін.
«Плутанина з керівництвом не йде на користь реформі. Вважаю за необхідне провести відкритий конкурс на посаду керівника і надати керівнику право перезавантажити БЕБ. І тоді те, про що говорить президент, буде реалізовано», — наголосив голова комітету Верховної Ради.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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