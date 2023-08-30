Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення єдиного органу для перевірок бізнесу — Finance.ua

Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення єдиного органу для перевірок бізнесу Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення єдиного органу для перевірок бізнесу

Вирішенням проблеми зайвих перевірок різних правоохоронних органів, на які бізнес поскаржився президенту України, є завершення реформи Бюро економічної безпеки (БЕБ), зокрема проведення відкритого конкурсу на керівника бюро з наданням йому права на перезавантаження цього органу.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Власне, те, про що говорить президент, — це незавершена реформа БЕБ. Саме БЕБ мало стати тим органом, який мав би замінити собою всі органи, які здійснюють кримінальне переслідування в економічній сфері», — сказав Гетманцев, коментуючи пропозиції глави держави Володимира Зеленського бізнесу «провести зміни в законодавстві, що лише один орган має право перевіряти».

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Нардеп нагадав, що Верховна Рада понад два роки тому ухвалила досить якісний закон про БЕБ.

«Однак призначення податкового міліціонера Мельника його керівником фактично зірвало реформу, адже орган було повністю сформовано з колишніх міліціонерів, і все найгірше, що було в податковій міліції, перейшло до БЕБ», — зазначив Гетманцев.

За його словами, після звільнення цього керівника, незважаючи на поодинокі успішні «реалізації», поки що не видно системних якісних змін.

«Плутанина з керівництвом не йде на користь реформі. Вважаю за необхідне провести відкритий конкурс на посаду керівника і надати керівнику право перезавантажити БЕБ. І тоді те, про що говорить президент, буде реалізовано», — наголосив голова комітету Верховної Ради.

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