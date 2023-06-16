Гетманцев назвав фактори, завдяки яким змінюється гривня — Finance.ua

Гетманцев назвав фактори, завдяки яким змінюється гривня Сьогодні 12:01 — Валюта

Гетманцев назвав фактори, завдяки яким змінюється гривня

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не бачить підстав щодо суттєвого просідання готівкового курсу гривні до кінця 2023 року.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

Він назвав фактори, завдяки яким змінюється гривня:

рішення, які були ухвалені у 2022 році НБУ і урядом, наприклад, відновлення оподаткування імпорту, скасування постанови про перелік товарів критичного імпорту, спеціальні депозитні продукти для населення;

валютні обмеження, які діють в меншому обсязі, але продовжують діяти;

отримання безпрецедентно високої допомоги від партнерів.

«Я ніколи не пророкую курс, але, зважаючи на всі обставини, які я сказав, я не бачу підстав до кінця року щодо суттєвого просідання готівкового курсу гривні», — пояснив він.

Гетманцев повідомив, що падіння експортної виручки в останні місяці мало місце через ембарго у поставках частини аграрної продукції до сусідніх країн ЄС і штучні перешкоди у роботі зернового коридору.ʼ

На його думку, зважаючи на невизначені подальші перспективи зернового коридору, можливим є і подальше зменшення експортної виручки.

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«Разом з тим, зменшення експортної виручки збалансовувалось скороченням імпорту, який ми бачимо. Наприклад, щодо закордонних витрат українців, які вимушено поїхали з України, і скорочення дефіциту торгівлі послугами. Знову ж таки велику роль для збалансування грає ритмічне надходження фінансування від партнерів. Отже, жодної катастрофи немає», — розповів очільник фінансового комітету.

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