Гетманцев назвав фактори, завдяки яким змінюється гривня — Finance.ua
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Гетманцев назвав фактори, завдяки яким змінюється гривня

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Гетманцев назвав фактори, завдяки яким змінюється гривня
Гетманцев назвав фактори, завдяки яким змінюється гривня
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не бачить підстав щодо суттєвого просідання готівкового курсу гривні до кінця 2023 року.
Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.
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Він назвав фактори, завдяки яким змінюється гривня:
  • рішення, які були ухвалені у 2022 році НБУ і урядом, наприклад, відновлення оподаткування імпорту, скасування постанови про перелік товарів критичного імпорту, спеціальні депозитні продукти для населення;
  • валютні обмеження, які діють в меншому обсязі, але продовжують діяти;
  • отримання безпрецедентно високої допомоги від партнерів.
«Я ніколи не пророкую курс, але, зважаючи на всі обставини, які я сказав, я не бачу підстав до кінця року щодо суттєвого просідання готівкового курсу гривні», — пояснив він.
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Гетманцев повідомив, що падіння експортної виручки в останні місяці мало місце через ембарго у поставках частини аграрної продукції до сусідніх країн ЄС і штучні перешкоди у роботі зернового коридору.ʼ
На його думку, зважаючи на невизначені подальші перспективи зернового коридору, можливим є і подальше зменшення експортної виручки.
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«Разом з тим, зменшення експортної виручки збалансовувалось скороченням імпорту, який ми бачимо. Наприклад, щодо закордонних витрат українців, які вимушено поїхали з України, і скорочення дефіциту торгівлі послугами. Знову ж таки велику роль для збалансування грає ритмічне надходження фінансування від партнерів. Отже, жодної катастрофи немає», — розповів очільник фінансового комітету.

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За матеріалами:
Українські Новини
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