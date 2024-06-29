Гендиректор Binance прогнозує, до кінця 2024 року ціна на BTC повторно поб’є історичний максимум — Finance.ua

Гендиректор Binance прогнозує, до кінця 2024 року ціна на BTC повторно поб’є історичний максимум Сьогодні 22:20 — Криптовалюта

Гендиректор Binance прогнозує, до кінця 2024 року ціна на BTC повторно поб’є історичний максимум

Генеральний директор біржі Binance Річард Тенг сказав, що до кінця 2024 року ціна BTC може значно зрости. Його прогноз базується на постійному високому попиті в умовах скорочення пропозиції на ринку.

Про це він сказав в інтерв’ю Bankless.

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СЕО Binance розповів про те, на якій стадії четвертого циклу перебуває крипторинок зараз і чого варто чекати в майбутньому.

«Я думаю, що ми перебуваємо на самому початку цього „бичачого“ циклу. Минулий рік був відверто невдалим, і ми все ще відчуваємо його наслідки. Але водночас у цьому циклі є певні відмінності. Одна з них — біткоїн оновив історичний максимум ще до халвінга», — сказав Тенг.

Він зазначив, що не очікував такого розвитку подій. Тому, на його думку, BTC повторно поб’є історичний максимум до кінця 2024 року, досягнувши рівня в 80 тис. доларів.

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За висловами Тенга, наступний рік обіцяє бути ще успішнішим для крипторинку загалом і BTC, зокрема завдяки сприятливішим макроекономічним умовам.

Прогнозована ним ціна BTC на 2025 рік становить 120 тис. доларів.

Він зауважив, що не очікував такого швидкого прийняття спотових ETF на базі активу, що призвело до різкого зростання попиту від інституційних інвесторів та збільшення ціни криптовалюти.

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