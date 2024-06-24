Великий британський банк відкриє підрозділ з торгівлі криптовалютою — Finance.ua

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Великий британський банк відкриє підрозділ з торгівлі криптовалютою

Криптовалюта
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Великий британський банк відкриє підрозділ з торгівлі криптовалютою
Великий британський банк відкриє підрозділ з торгівлі криптовалютою, esgnews.com
Британський міжнародний фінансовий конгломерат Standard Chartered Plc створює відділ торгівлі криптовалютами Bitcoin та Ethereum. Це робить його одним із перших світових банків, які запустять спотову торгівлю криптовалютою.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Ми тісно співпрацюємо з нашими регулюючими органами, щоб підтримати попит наших інституційних клієнтів у торгівлі Bitcoin та Ethereum», — йдеться у заяві банку.

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Банки, включно з Goldman Sachs Group Inc., роками торгували криптовалютними деривативами, але суворі правила не дозволяли їм працювати безпосередньо з базовими активами. Це ускладнює отримання прибутку для банків.
Standard Chartered є одним із кількох великих банків, які все більше просуваються в криптовалюту, оскільки інституційне впровадження класу активів розширюється. Банк володіє частками у двох криптокомпаніях, Zodia Custody та Zodia Markets, які пропонують різноманітні послуги від зберігання до позабіржової торгівлі.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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