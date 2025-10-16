0 800 307 555
«Газпром», «Роснефть» і «РЖД» накопичили понад 12 трильйонів рублів боргів

Великі російські державні компанії «Газпром», «Роснефть» і «РЖД» загрузли в боргах на понад 12 трлн рублів, що є рекордними показниками за всю історію.
Про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
«Компанії „Газпром“, „Роснефть“ і „РЖД“ загрузли в боргах на понад 12 трлн рублів (приблизно $152 млрд) — це рекордні показники за всю історію. Три державні гіганти очолили антирейтинг найбільш закредитованих компаній росії», — йдеться в повідомленні.

Причини цього

Різке падіння експортної виручки, санкції, обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу. Також через високу ключову ставку суттєво зросли витрати на обслуговування боргів. Такі масштаби заборгованості роблять компанії залежними від держпідтримки, однак держава вже не може надати цю підтримку через величезні воєнні витрати.
У ЦПД відзначили, що якщо навіть «Газпром» і «Роснефть» — символи російської економічної могутності — опинилися в борговій ямі, то становище малих і середніх підприємств куди гірше. Кредити стають недоступними, ринки збуту скорочуються, а держава, поглинута війною, не має ресурсів рятувати бізнес.
Йдеться не просто про фінансові труднощі окремих компаній — це ознака системної кризи, спричиненої війною. Якщо кремль не зупинить війну, ситуація лише погіршуватиметься.
