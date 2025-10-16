42% МСБ почали використовувати штучний інтелект минулого року — дослідження Mastercard Сьогодні 17:20

42% МСБ почали використовувати штучний інтелект минулого року — дослідження Mastercard

99% підприємств в Україні — це малий і середній бізнес. Це означає, що саме МСБ є двигуном економіки.

Про це повідомила генеральна директорка Mastercard в Україні Інга Андреєва під час Київського міжнародного економічного форуму , що проходить сьогодні, 16 жовтня.

Вона поділилася цікавою статистикою щодо МСБ з нещодавнього дослідження Mastercard.

93% малого і середнього бізнесу використовують безготівкові платежі. Це свідчить, що підприємці починають розуміти, що безготівковість — це прозорість, швидший рух і допомога у розвитку бізнесу.

72% респондентів відповіли, що у них вже більш ніж половину доходу формується саме за рахунок безготівкових розрахунків.

42% почали використовувати штучний інтелект — минулого року цей показник був на 21% пункт нижче. Основні напрямки використання ШІ у малому і середньому бізнесі — маркетинг, комунікації, таргетування.

62% малого і середнього бізнесу на сьогодні вже експортують свою продукцію або планують почати експорт найближчим часом. Це свідчить про глобалізацію у цьому сегменті.

Заступниця голови правління ПриватБанку Лариса Чернишова прокоментувала дані з дослідження щодо прозорості бізнесу і збільшення частки безготівкових розрахунків.

«Прозорість — це одна з ключових проблем і один із дефіцитів, які нам потрібно вирішувати як суспільству. Тому що наразі дисбаланс очевидний: банківська система суперліквідна, вона готова кредитувати, і є попит на стороні позичальників, але не спрацьовує синергія», — зазначила вона.

Як каже експертка, наразі існує дефіцит платоспроможних і прозорих позичальників. Тому коли частина бізнесів працює в тіні та не відповідає вимогам якісної звітності чи вимогам розкриття структури власності, банки, навіть маючи ресурс, не готові брати на себе ризики.

«Тому тут потрібна синергія всіх учасників цього ринку, щоб стимулювати прозорість і щоб вона була винагороджена. Це не просто наша цікавість як банків — заглянути в кожну банку, яка прикопана десь під вишенькою. Насправді сьогодні це вже вимоги нашого законодавства — це стандарти ЄС, куди ми всі прагнемо, і це, врешті-решт, перепустка до зростання бізнесу. Тому прозорість — це основа розвитку нашого кредитування», — каже Чернишова.

Вона також зазначила, що наразі на ринку немає «довгих» грошей. Натомість вони можуть з’явитися таким чином:

або через допомогу міжнародних фінансових інститутів;

або через залучення капіталу;

або через залучення боргового капіталу — акції або облігації.

«Зрозуміло, що профінансувати відновлення силами тільки банківської системи і лише її капіталом буде неможливо. І тут на перший план виходить функціонування ринків капіталу. Це має бути один із фокусів ринку і суспільства — як відродити фінансові ринки. Ми вже над цим думаємо — маємо проєкт, в якому хочемо запропонувати ринку нові інструменти інвестування. Зараз відпрацьовуємо нові процедури, нові контролі ризиків для того, щоб брати участь у цьому відродженні ринків капіталу», — анонсувала Чернишова.

