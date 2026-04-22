Газове родовище на 7,8 млрд продали за 630 тис. грн: прокурори скасували угоду 22.04.2026, 16:13 — Кримінал Газове родовище на 7,8 млрд продали за 630 тис. грн: прокурори скасували угоду Родовище із запасами газу на мільярди гривень продали за суму, що у десятки разів нижча від стартової. Спеціалізована екологічна прокуратура довела в суді, що угода укладена з грубими порушеннями закону. Про це повідомляє прокуратура. Суть справи Верховний Суд визнав недійсними результати торгів, сам спецдозвіл і договір його купівлі-продажу. Рішення 14 квітня 2026 року ухвалив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, задовольнивши касаційну скаргу прокуратури. Йдеться про Приазовське родовище — одне з найстаріших в Україні, відкрите ще у 1929 році. Це майже 35 тисяч гектарів, понад 110 свердловин і більш як 2,2 млрд кубометрів розвіданих запасів газу. Спецдозвіл продали з грубими порушеннями, без обов'язкового погодження з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Торги відбулися у форматі голландського аукціону — зі зниженням ціни. У підсумку вартість лота впала у 39 разів. Попри особливо важливе значення родовища, участь у торгах взяла лише одна компанія. У медіа її пов'язували з українським політиком, щодо якого діють санкції РНБО. За відсутності конкуренції ця компанія отримала право на видобуток газу лише за 630 тисяч гривень — при тому, що вартість запасів оцінюється приблизно у 7,8 мільярда гривень. Суд погодився з аргументами прокурорів: передача родовища відбулася фактично без конкуренції, з порушенням закону і всупереч інтересам держави.