Депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 340 млн грн Сьогодні 13:15 — Кримінал Депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 340 млн грн Чинному депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру за ст. 368−5 КК України. За даними слідства, він намагався приховати незадекларовані активи на суму понад 340 млн грн, використовуючи криптовалютні операції. Суть справи Через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці, не відображаючи їх у податковій звітності та деклараціях за 2022−2025 роки. У жовтні 2025 року йому вже повідомляли про підозру у декларуванні недостовірної інформації. За результатами повної перевірки НАЗК підозру було змінено на ч. 2 ст. 366−2 КК України. Слідством встановлено, що у деклараціях за 2022−2024 роки депутат не задекларував віртуальні активи та правочини з ними на понад 200 млн грн, у тому числі оформлені на близьких осіб. У 2025 році він подав уточнені декларації, частково відобразивши ці активи та операції, однак і ці дані виявилися недостовірними. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.