0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 340 млн грн

Кримінал
38
Депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 340 млн грн
Депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 340 млн грн
Чинному депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру за ст. 368−5 КК України. За даними слідства, він намагався приховати незадекларовані активи на суму понад 340 млн грн, використовуючи криптовалютні операції.
Проце пише прокуратура.

Суть справи

Через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці, не відображаючи їх у податковій звітності та деклараціях за 2022−2025 роки.
У жовтні 2025 року йому вже повідомляли про підозру у декларуванні недостовірної інформації.
За результатами повної перевірки НАЗК підозру було змінено на ч. 2 ст. 366−2 КК України.
Слідством встановлено, що у деклараціях за 2022−2024 роки депутат не задекларував віртуальні активи та правочини з ними на понад 200 млн грн, у тому числі оформлені на близьких осіб.
У 2025 році він подав уточнені декларації, частково відобразивши ці активи та операції, однак і ці дані виявилися недостовірними.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems