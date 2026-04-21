Депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 340 млн грн Сьогодні 13:15 — Кримінал

Депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 340 млн грн

Чинному депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру за ст. 368−5 КК України. За даними слідства, він намагався приховати незадекларовані активи на суму понад 340 млн грн, використовуючи криптовалютні операції.

Проце пише прокуратура

Суть справи

Через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці, не відображаючи їх у податковій звітності та деклараціях за 2022−2025 роки.

У жовтні 2025 року йому вже повідомляли про підозру у декларуванні недостовірної інформації.

За результатами повної перевірки НАЗК підозру було змінено на ч. 2 ст. 366−2 КК України.

Слідством встановлено, що у деклараціях за 2022−2024 роки депутат не задекларував віртуальні активи та правочини з ними на понад 200 млн грн, у тому числі оформлені на близьких осіб.

У 2025 році він подав уточнені декларації, частково відобразивши ці активи та операції, однак і ці дані виявилися недостовірними.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.